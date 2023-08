Libros de texto de la SEP presentan errores

La Secretaría de Educación Pública (SEP), ha dado mucho de qué hablar en cuanto a los nuevos libros de texto que se encuentra produciendo y distribuyendo en la República Mexicana, en primera instancia por el tipo de material que aborda en su contenido.

Y no solo eso, usuarios de redes sociales han realizado publicaciones de imágenes de algunas ilustraciones que vienen en el material didáctico, con presuntamente errores graves.

Además, de que destacan la desaparición o enfoque de algunas materias como las matemáticas o geografía, ya que ahora se agrupan en temas como Proyectos comunitarios, proyectos escolares, nuestros saberes y múltiples lenguajes; para cada grado escolar de la educación básica.

En cuanto a los errores que presuntamente contienen los libros de los cuales se compartieron evidencia en las redes sociales fue una infografía del Sistema Solar, en donde nuestro planeta comparte orbita con Saturno y Urano.

Otro "resbalón" que se dio a conocer fue en un mapa de México en donde confundieron los estados de Querétaro y Guanajuato, que si bien es cierto son vecinos, pero sus límites territoriales no se asemejan en nada.

Julieta Fierro, astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue quien destacó la falla que se presenta en la infografía del Sistema Solar y basándose en su amplio conocimiento comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter:

"Sería bueno mandar revisar nuestros productos, no para que nos critiquen, sino para que se opine sobre nuestro trabajo y mejore".

Me acaban de enviar esta imagen supuestamente de un libro de primaria de la SEP. !Espero sea una falsa noticia! Tiene muchos errores, no se entiende.

Sería bueno mandar revisar nuestros productos, no para que nos critiquen, sino para que se opinen sobre nuestro trabajo y mejore pic.twitter.com/PqRPVmGUaD