LFT: estos trabajadores SÍ podrán gozar de las reformas laborales si llegan a ser aprobadas

Se espera que este 2024 sea uno de los años más movidos en tema de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para el beneficio de los trabajadores que laboran en México.

No hay que perder de vista que aunque sean aprobadas en el Congreso de la Unión iniciativas de reforma a la LFT, como la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas o el aguinaldo doble, habrá algunos trabajadores que no podrán disfrutar estos beneficios.

TRABAJADORES QUE SÍ PODRÍAN GOZAR DE ESTOS PRIVILEGIOS

Si las iniciativas de reforma a la LFT llegan a ser avaladas en el Poder Legislativo Federal, solamente aplican para los trabajadores del sector formal mexicano.

Esto quiere decir que únicamente los trabajadores que laboran en empresas o para patrones que pagan sus debidos impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y retribuciones a organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán beneficiarse de las reformas laborales.

LA INFORMALIDAD

Sin embargo, toda aquella persona que labore en la informalidad no podrá gozar de las ventajas que ofrecerán las reformas a la LFT, como la reducción de la jornada laboral, debido a que no están sujetas a las normativas mexicanas en la materia, ya que sus negocios no se encuentran regulados.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente existen más de 16.3 millones de puestos de trabajo remunerados en la economía informal.

ENTIDADES CON MÁS TRABAJOS INFORMALES

Lo previo, de acuerdo a lo señalado por el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quiere decir que más del 50 por ciento de los empleos en la república mexicana provienen de la informalidad.

En este sentido, los siguientes son las entidades federativas mexicanas con mayor crecimientos de trabajos informales: