"Las tres son muy buenas, son de primera": AMLO elegirá hoy a la nueva ministra de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidirá hoy quién será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que por segunda ocasión se rechazó la terna que envió al Senado de la República.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO aseguró que las tres propuestas de la segunda terna, Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruzvillegas Fuentes, "son muy buenas, son de primera".

"Desde que yo llegué envié a tres, sin decir esta o este compañera, decidan ustedes, es su trabajo, es su facultad, buscando siempre que cualquiera de los tres sea gente de bien, honesta, íntegra, con convicciones, que realmente quiera contribuir a que haya justicia en el país", declaró el presidente.

"Yo tengo la facultad para proponer, y voy a proponer. Hoy mismo vamos a resolver, porque la verdad las tres son muy buenas, son de primera, y tengo nada más pensar quién puede ser, pero las tres son de primera", indicó.

"Sí me meten en un predicamento, pero afortunadamente sé la ventaja que tengo de que son mujeres con principios, con ideales, están a favor del pueblo, de la justicia, que no están al servicio, como otras autoridades del Poder Judicial, al servicio de los potentados, o sea que no son mujeres sin criterio o sin ideales. Entonces en eso no hay problema, el asunto es que sí tengo que decidir", puntualizó.

"Va a ser hoy mismo para que los expertos tengan de qué hablar, de que por primera vez en la historia, como si Porfirio Díaz o Salinas hubieran sido demócratas", refirió el mandatario.

"Hoy mismo elegiré a la ministra sustituta, hoy sale", aseguró AMLO.

¿POR QUÉ AMLO ELEGIRÁ A LA NUEVA MINISTRA DE LA CORTE?

Esto sucede tras la falta de mayoría calificada en el Senado el pasado 13 de diciembre, y por primera vez el presidente designará a la nueva ministra, un hecho histórico.

Luego de dos rondas de votación de los senadores presentes en el Pleno, ninguna de las integrantes de la segunda terna que envió el titular del Ejecutivo Federal, para designar a una ministra de la Suprema Corte, alcanzó la mayoría calificada que se requiere.

Fueron dos ternas enviadas por el mandatario y en ninguna se alcanzaron los votos necesarios, es decir, de las dos terceras partes de los senadores presentes.

En la primera votación, Bertha Luján obtuvo 29 votos; Lenia Batres, 33; Eréndira Cruz,12; hubo un nulo y 46 en contra de la terna.

Se emitieron 121 votos en la segunda votación, 16 para Bertha Alcalde, 54 para Lenia Batres, dos para Eréndira Cruz, tres nulos y 46 en contra.