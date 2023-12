Lanzan advertencia a usuarios de telefonía celular por desbloqueo de dispositivos

Una de las obligaciones actuales que tienen las compañías de telefonía digital es entregar los teléfonos celulares sin bloqueo; es decir, aunque la persona lo haya adquirido en alguna empresa, no está obligado a permanecer con ellos, sino que es libre de migrar a donde guste, sin restricciones, que no es lo mismo que perder la señal por distintos motivos.

Por ello, si eres usuario de Telcel, AT&T o Movistar y te dan un rotundo no cuando solicitas el desbloqueo de tu celular, es muy importante que conozcas los derechos que te asisten.

Y es que, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las empresas tienen obligaciones y plazos específicos para el proceso de desbloqueo, con medidas particulares impuestas a Telcel, el agente económico preponderante en el sector.

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA

Entre las disposiciones se destaca que Telcel, como agente preponderante, está obligado a no cobrar por roaming, además de desbloquear los equipos de sus usuarios, no cobrar servicios no contratados, además de enviar a los usuarios de prepago un mensaje de texto (SMS) en el que detalle las tarifas al recargar tiempo aire, entre otras obligaciones.

Además, el desbloqueo de teléfonos implica conectar un dispositivo a cualquier red de prestadores de servicios móviles; también como usuario desbloquear el dispositivo permite usarlo con el operador que elijas, siempre y cuando sean compatibles sus características técnicas y de operación.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL DESBLOQUEO

En caso de que el usuario solicite el desbloqueo de su teléfono celular, debe cubrir algunos requisitos:

Usuarios pospago: Si compraste tu móvil con un plan tarifario, es necesario que el plazo forzoso haya terminado o que hayas pagado el costo del equipo.

Si compraste tu móvil con un plan tarifario, es necesario que el plazo forzoso haya terminado o que hayas pagado el costo del equipo. Usuarios prepago: Si compraste tu celular con Telcel, este debe venir desbloqueado; en caso de que el teléfono sea de tu propiedad, solicita el desbloqueo sin requisitos adicionales.

Además, debes recordar que, como usuario, tienes el derecho a desbloquear tu teléfono sin ningún costo.

Así las cosas, acude a cualquier centro de atención a clientes con tu equipo o smartphone y pide que lo desbloqueen, a fin de que puedas recibir los servicios de la empresa que elijas.

Este de ser gratuito y puedes pedirlo en centros de atención a clientes, vía telefónica o a través de dispositivos electrónicos disponibles en los sitios web de los prestadores de servicios móviles.

En caso de que el teléfono lo hayas adquirido de contado o a crédito en esquema pospago cubierto, los usuarios serán notificados sobre la posibilidad de desbloquear los equipos y cómo solicitarlo.

Mensualmente, las empresas de telefonía reportan las solicitudes de desbloqueo al IFT, quien verificará y supervisará que no haya impedimentos con otros concesionarios que operen redes de telecomunicaciones.

En caso de recibir un no, injustificadamente, el usuario es respaldado para asegurar el ejercicio de sus derechos.