Julio César Chávez Jr. es investigado desde 2019; FGR espera su deportación, confirma Sheinbaum

Este jueves 4 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, donde abordó diversos temas de interés nacional e internacional, entre ellos, la reciente detención del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos.

Sheinbaum confirmó que el hijo del legendario pugilista fue detenido el pasado 3 de julio por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y que existe una orden de aprehensión en su contra emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2023.

Además, el pugilista cuenta con una carpeta de investigación que inició desde 2019. La mandataria detalló que, tras conocer la noticia, se comunicó directamente con el fiscal general, quien le confirmó la existencia de dicha orden judicial.

EN ESPERA DE LA DEPORTACIÓN DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.

En ese sentido, la presidenta explicó que Chávez Jr. cuenta con la asistencia legal del consulado mexicano en Estados Unidos, tal como lo establece la ley, y que la FGR está trabajando para que se concrete su deportación y pueda enfrentar su proceso judicial en México.

"No, personalmente no tenía conocimiento del caso. Ayer, cuando salió la noticia, nos comunicamos con la Fiscalía y el fiscal me dijo ´sí tiene una orden de aprehensión en México´. Se espera que pueda haber una deportación y pueda cumplir su sentencia en México", precisó Sheinbaum.

NIEGA CONOCIMIENTO DE VÍNCULOS CON EL CÁRTEL DE SINALOA

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal rechazó que existan indicios, por parte de las autoridades mexicanas, que vinculen al boxeador con el Cártel de Sinaloa, como lo señaló el ICE tras su detención.

La presidenta de México dejó en claro durante la conferencia matutina de este viernes que el gobierno federal sigue de cerca el caso de Chávez Jr. y mantiene su postura de proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero.