Juez libera a agresor de la saxofonista María Elena Ríos

Vera Carrizal está preso en el penal de Tanivet, en el estado de Oaxaca, desde abril de 2020, acusado de ser el autor intelectual del ataque a la joven saxofonista mexicana, el 9 de septiembre de 2019.

María Elena Ríos sufrió graves quemaduras en cara y cuerpo al ser rociada con ácido sulfúrico por Juan Antonio Vera Hernández, por órdenes de su padre, Juan Antonio Vera Carrizal. La saxofonista permaneció internada en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados en la Ciudad de México y fue dada de alta en enero de 2021.

Ante la resolución del juez, la joven manifestó su descontento a través de su cuenta de Twitter. "Si lo liberan me mata... con una audiencia maquillada mi agresor ha quedado libre".

El juez Teódulo Pacheco Pacheco está aprobando todos los medios de prueba

falsificados y sin metodología de mi agresor los cuales pretenden hacerlo pasar por

"enfermo"



La legalidad no importa para la #corrupción — · i´ (@_ElenaRios) January 21, 2023

Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor a quedado libre.



Esto es #mexico — · i´ (@_ElenaRios) January 21, 2023

La defensa del exdiputado argumentó que se encuentra bastante delicado de salud y requiere atención médica que solo puede tener en su casa, por lo que será trasladado a su domicilio donde estará bajo vigilancia policiaca.

Respecto al tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que Vera Carrizal no ha salido de prisión y está buscando que la Fiscalía General de Justicia revise el asunto. "Se trata de una agresión extrema a una mujer, es algo muy grave, un intento de feminicidio. Se está haciendo una denuncia para que no se le otorgue la libertad, que no se le libere para que siga el juicio en su casa".