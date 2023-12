Internet para el Bienestar: estos son los costos de los paquetes; hay desde 50 pesos

Durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador se presentó un informe del programa Internet para Todos (Internet para el Bienestar), que pretende dar cobertura a las poblaciones más apartadas de México y a un precio mucho más bajo.

Este programa, dependiente de la SCTI, ofrecerá un servicio confiable, de calidad a bajo costo con tecnología 4.5G para zonas urbanas y rurales.

"No ha sido un asunto fácil, porque la tecnología, aunque pueda parecer extraño no está al alcance de todos. El avance tecnológico y todo lo que tenga que ver con comunicación está más avanzado a lo bélico en el mundo", refirió AMLO.

El mandatario señaló que no hay muchas comunidades en el país donde no hay señal de Internet, incluso cabeceras municipales donde no se puede hablar por celular.

"Hemos estado haciendo un esfuerzo de años invirtiendo, avanzando en este propósito de garantizar el internet para todos y ya vamos avanzando; sin embargo, aunque ya se tiene la infraestructura, es importante que se sepa cómo utilizarla, como poder tener una tarjeta para usar el teléfono y el internet y eso es lo que se va a explicar", agregó el mandatario.

AVANCES DEL PROGRAMA INTERNET PARAEL BIENESTAR

Por su parte, David Pantoja Meléndez, director general de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, presentó los avances del programa que pretende dar cobertura de a las poblaciones más apartadas de México.

Entre los a avances de Internet para el Bienestar destacan:

· 94.7% de cobertura poblacional.

· 119 millones 387 mil 014 beneficiarios de cobertura.

· 10 mil 115 torres construidas de las cuales 8 mil 687 transmitiendo actualmente.

· Se prevén 12 mil 629 torres construidas para 2024.

· 87 mil 704 puntos de Internet gratuitos.

· 11 mil 996 kilómetros de fibra óptica habilitada e iluminada.

Con este servicio de Internet, cualquier usuario podrá estar conectado desde cualquier parte de México y algunas zonas de los Estados Unidos, tendrá cobertura en todo el país.

¿DÓNDE SE PODRÁ ADQUIRIR EL CHIP DE INTERNET PARA EL BIENESTAR?

En tanto, Carlos Lerma, director general de Altan Redes, explicó el proceso para poder adquirir una SIM que permitirá poder acceder al servicio de Internet para el Bienestar, mismo que podrá ser adquirido en más de 2 mil puntos de venta y en línea.

El chip podrá adquirirse en:

· Línea en el portal www.internetparaelbienestar.mx

· Financiera del Bienestar.

· Correos de México.

COSTOS DE LOS PAQUETES DE INTERNET PARA EL BIENESTAR

Estas tarjetas de prepago tendrán diferentes costos, que van desde 50 pesos.

Paquete 1: 50 pesos para 7 días con 5 GB.

Paquete 2: 65 pesos por 10 días, de 10 GB.

Paquete 3: 100 pesos por 15 días, de 10 GB. Por lanzamiento, este paquete puede extender a 30 días si el usuario porta su número.

Paquete 4: 200 pesos por 30 días, con 20 GB.

Todos los paquetes tienen ese precio por lanzamiento e incluyen redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, para México, Estados Unidos y Canadá.