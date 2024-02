Infonavit: ¿Qué sucede legalmente si no abono a mi crédito?

Hoy en día no es fácil comprar casa para la mayoría de los mexicanos que no cuentan con el nivel de ingresos para adquirir una propiedad al contado, pero con los productos crediticios que brinda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) el panorama cambia.

Esto debido a que ofrece una variedad de financiamientos para cumplir diferentes objetivos desde comprar casa o departamento, un terreno y más opciones que permitan cubrir las necesidades de la clase trabajadora y sus familias.

Con pocos requisitos de contratación como el tener una relación de trabajo formal y acumular ahorros en la Subsucuenta de Vivienda Infonavit, se puede cumplir ese propósito, pero hay que tener presente que se trata de un compromiso financiero que va para largo y que habrá que ajustar las finanzas personales para mantenerse al corriente con las mensualidades de crédito de vivienda.

QUÉ PASA SI NO PAGO MI CRÉDITO

Al momento de que un acreditado deja de abonar los pagos de su crédito hipotecario, lo peor que puede ocurrir es que le quiten la casa.

Para ello deberás haber dejado pasar hasta cuatro años sin abonar el crédito de viviendas, contando tanto el adeudo como los intereses que se generan, pero hay un proceso que debe llevarse a cabo antes de alcanzar tal extremo.

CLARIDAD SOBRE EL CASO

Lo primero que se hace es llevar el caso a juicio para que el organismo recupere el adeudo del crédito facilitado al afiliado.

En los juzgados deberá sentenciarte que tienes que pagar tu deuda adquirida, pero si haces caso omiso, entonces el instituto se cobrará con la propiedad que posteriormente rematará para recuperar el monto pendiente tras la adjudicación, haciéndote saber del expediente y número de juicio que se lleva a cabo.

Si en el proceso judicial no se llega a un acuerdo, el juez puede determinar que pierdes tus derechos sobre la propiedad, aunque también quedas liberado del compromiso financiero en el mismo acto.

Puedes acudir a los Centros de Atención Infonavit (CESI) para averiguar en qué estatus legal se halla la vivienda cuyo crédito no has pagado, para saber si la hipoteca fue cancelada, lo que derivará en que tu crédito aparezca como no vigente y en ceros.