Infonavit: ¿Qué pasa con mis ahorros si dejo de trabajar?

Las preocupaciones sobre el destino de los ahorros en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) son comunes entre quienes han acumulado recursos y dejan de trabajar. Sin embargo, es importante entender cómo funciona este sistema.

Para empezar, si tienes ahorros en tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit, puedes estar seguro de que tus recursos no se perderán en caso de que dejes de cotizar. Aunque ya no se realicen depósitos tras dejar el empleo, el dinero acumulado sigue generando rendimiento, ya que se administra dentro del Infonavit.

El ahorro en Infonavit proviene de las aportaciones que realiza el empleador cada bimestre, equivalente al 5 por ciento del salario. Por tanto, al dejar de trabajar, no se acaban estas contribuciones. No obstante, es fundamental comprender que no tener empleo no significa perder el dinero, ya que los recursos permanecen bajo la administración del Infonavit y continúan generando rendimiento.

Es importante destacar que mientras más bimestres se trabajen de forma ininterrumpida, más puntos Infonavit se acumulan, lo que significa que el dinero no se perderá.

¿PARA QUÉ SE PUEDE UTILIZAR EL DINERO ACUMULADO EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA?

Se puede solicitar un crédito Infonavit para comprar una casa o terreno, construir una vivienda, realizar mejoras o reparaciones en el hogar, o pagar una deuda hipotecaria bancaria.

También se puede utilizar para complementar la pensión al momento del retiro.

Asimismo, si al momento de pensionarte no has solicitado tu dinero, el ahorro seguirá disponible hasta que lo reclames. Es relevante destacar que el Infonavit enviará recordatorios a través de correo electrónico o mensajes SMS, esto sí, en nueve años, no has solicitado la devolución de tu Subcuenta de Vivienda. Por ello, es esencial mantener tus datos actualizados en Mi Cuenta Infonavit.

Los ahorros en el Infonavit no se pierden al dejar de trabajar, continúan generando rendimiento y pueden utilizarse para diversas finalidades, brindando seguridad financiera a quienes han acumulado recursos en este sistema.