Inegi: CDMX y Sonora son los lugares con mayor acceso a internet en los hogares

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Ciudad de México y Sonora son las entidades con mayor número de hogares con disposición de internet en el país.

La información fue obtenida a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) donde se determinó que en 2024 el 83.1 % de las personas usó internet y, en un año, creció en 31.5 % la disponibilidad de dispositivos inteligentes en los hogares.

SONORA Y CDMX ENCABEZARON LA LISTA DE ESTADOS CON MAYOR CONECTIVIDAD

En 2024, 73.6 % de los hogares contó con acceso a internet. Las entidades con porcentajes más altos fueron Ciudad de México y Sonora, ambas con 84.4.

La lista quedó de la siguiente manera:

Ciudad de México, con 84.4

Sonora , con 84.4

, con 84.4 Nuevo León, con 83.7

El porcentaje de personas usuarias de internet, según sexo, determinó que la participación de los hombres (84.1) fue superior al de las mujeres (82.3). En cuanto a edades, los que más frecuentan internet son personas de 18 a 24 años, con 97.0 %. Siguieron los de 12 a 17 y de 25 a 34 años, ambos con 95.%. Después, sigue el grupo de 35 a 44 años, con 92.3%.

El tipo de uso que se le dio a internet fue para comunicarse (93.0 %), acceder a redes sociales (90.4 %), para actividades de entretenimiento (89.0 %), buscar información (88.2 %), y como apoyo a la capacitación o educación (81.3 %). Entre 2023 y 2024, el uso de internet para comprar productos y servicios, pagos vía internet y operaciones bancarias en línea presentó incrementos significativos de 2.4, 3.3 y 3.0 puntos porcentuales.

En 2024, 35.8 % de las personas usuarias de internet realizó compras en línea. Entre los artículos más solicitados se encuentran aquellos de uso e higiene personal (77.9 %), artículos para el hogar (45.8 %), y alimentos y bebidas (33.0 %).

DISPOSITIVOS MÁS UTILIZADOS

En el estudio también se analizaron los dispositivos más utilizados y el celular encabezó este ranking.

Uso del celular: el 81.7 % de las personas de 6 años y más usó el este dispositivo.

el 81.7 % de las personas de 6 años y más usó el este dispositivo. Computadora: (laptop, tablet o de escritorio) alcanzó 17.2 millones, lo que corresponde al 43.9 % del total. La cantidad de personas usuarias de esta tecnología fue de 44.1 millones, lo que representó 36.6 % del total.

(laptop, tablet o de escritorio) alcanzó 17.2 millones, lo que corresponde al 43.9 % del total. La cantidad de personas usuarias de esta tecnología fue de 44.1 millones, lo que representó 36.6 % del total. Dispositivos inteligentes conectados a internet: abarcó el 26.0 % de los hogares, lo que equivale a 10.2 millones de hogares. Esta cifra representó un incremento de 2.5 millones de hogares con respecto a 2023.

ESTADOS CON PORCENTAJES MÁS BAJOS DE CONECTIVIDAD

Los estados que presentaron los porcentajes más bajos de hogares con acceso a internet fueron:

Guerrero (58.9)

Oaxaca (55.5)

Chiapas (50.7)

De 16.9 % que no lo utilizó internet, 9.5 % indicó que no sabe utilizarlo; 2.8 %, que no le interesa o no lo necesita y 1.8 %, que no lo utiliza por falta de recursos económicos.