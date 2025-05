Inapam explica cómo obtener una reposición de credencial en caso de haberla perdido

Los adultos mayores de México pueden inscribirse al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), una dependencia que otorga a los inscritos una credencial a la que podrán acceder a diferentes descuentos y beneficios en establecimientos y servicios alrededor de todo el territorio nacional. Sin embargo; en algunos casos se puede extraviar y es importante conocer el proceso para realizar la reposición de la tarjeta.

La tarjeta del instituto se entrega a las personas que cuenten con 60 años o más, y busca mejorar la calidad de vida de todos los inscritos. Es por ello que es esencial que cuenten con su credencial, pues de otra manera no podrán acceder a los descuentos que se entregan en los diferentes establecimientos y servicios de México.

¿CÓMO HACER UNA REPOSICIÓN DE LA CREDENCIAL DEL INAPAM?

La credencial del Inapam es una tarjeta con la que los adultos mayores pueden acceder a descuentos al momento de presentar el plástico, estas rebajas pueden ser de hasta el 50% en diferentes establecimientos y es por ello que se debe cuidar. Sin embargo; en caso de que el interesado haya extraviado la tarjeta, las autoridades han explicado el proceso para hacer una reposición.

Para hacer el trámite de reposición se deben seguir estos pasos:

Acudir de manera presencial a un Módulo de Afiliación del INAPAM o en un Centro Integrador de Bienestar. Presentar en original y copia una identificación oficial vigente que acredite la identidad del solicitante. Exponer un acta de nacimiento legible, tanto en original como en copia, para verificar la edad del interesado. Comprobante domiciliario no mayor a seis meses. Entregar dos fotografías tamaño infantil en color o blanco y negro

Es importante señalar que este proceso no tiene costo, y puede tomar entre 15 y 30 días hábiles para la entrega de la credencial del Inapam. Las autoridades han señalado que la tarjeta no pierde su vigencia a pesar de los años y no necesita renovación.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA CREDENCIAL DEL INAPAM?

La credencial del Inapam ofrece una amplia gama de beneficios diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, entre los descuentos más relevantes se incluyen: