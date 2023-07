INAPAM. Estos son los descuentos que ofrece Aeroméxico a los adultos mayores

Las vacaciones están a unos días, y el verano es el tiempo propicio para ello, pues el periodo de asueto es más extenso, por lo que bien se puede organizar un viaje a algún destino de México.

Y como este periodo no nada más es para estudiantes, también los adultos mayores tienen la opción de viajar, por ello Aeroméxico ofrece atractivos descuentos para este sector poblacional, los cuales podrá hacer válidos, siempre y cuando cuente con su tarjeta Inapam 2023.

Es importante que recuerde que el documento que expide el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se entrega gratuitamente a personas de la tercera edad de 65 años en adelante.

La credencial le permite al portador contar con grandes beneficios y descuentos en el país, en servicios y hasta en vuelos aéreos.

ASÍ SE APLICAN LOS DESCUENTOS DE AEROMÉXICO PARA ADULTOS MAYORES

Quienes de la tercera edad con su credencial quieran aprovechar la oportunidad de un descuento con la aerolínea más grande de México, es importante que sepan que el beneficio aplica en tiendas oficiales que puedan ser ubicadas mediante este ENLACE y mostrar su credencial.

También puede llamar al centro de atención telefónica (call center de Aeroméxico) al número: 55 5133 4000.

Por otra parte, es muy importante destacar que el descuento que la aerolínea brinda a los adultos mayores con su Inapam es del 15 por ciento, y sólo puede aplicarse en los términos y condiciones que establece Aeroméxico en su sitio web oficial, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, será válido en todas las rutas nacionales y al extranjero de Aeroméxico y Aeroméxico Connect que fueron publicadas en la promoción, bajo las siguientes familias de tarifas públicas: Clásica (R, N, E, T, Q, L, H, K, U, M y B), AM PLUS (W), Premier (I, D, C, J).

También aplica en vuelo sencillo o redondo; sin embargo, no es así para Grupos, paquetes Gran Plan, tarifas en clase Básica y aeromexico.com

Por otra parte, es importante subrayar que el descuento no aplica con otra promoción, y sí aplican en vuelos AM 1-1999 y 5D 2000-2999.

Asimismo, el beneficio no aplica en vuelos con código compartido, ni SkyTeam®.

En todas las tarifas, para otras restricciones, se aplicarán las que correspondan a la regla de la clase adquirida.

El descuento sólo aplica cuando se origina en la República Mexicana, y su compra puede hacerse en Oficinas de Ventas de Aeroméxico o a través del Centro Nacional de Reservaciones: 5133 40 00.