Huracán “Otis”: sube a 39 la cifra de fallecidos en Acapulco, informa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que se elevó a 39 el número de muertos tras el paso del huracán “Otis” en Acapulco.

A través de un enlace telefónico con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, mismo que se compartió en redes sociales, se dieron los últimos informes sobre las víctimas dejadas por el huracán “Otis” tras su impacto en el puerto el pasado miércoles.

La titular de la Secretaría de Seguridad dio a conocer que hasta el momento la cifra se elevó a 39 personas fallecidas, 29 hombres y 29 hombres y 10 mujeres y señaló que aún no son identificados.

“Lamentablemente la Fiscalía Estatal da un total de víctimas de 39 fallecidos, 29 de ellos varones y 10 mujeres; la probable causa es asfixia por sumersión, aunque continúan las investigaciones”, señaló Rodríguez Velázquez.

La funcionaria señaló que hay reporte de 10 personas desaparecidas que no han sido localizadas por sus familiares y las que autoridades continúan con las acciones para dar con su paradero.

SE REALIZAN CENSOS Y ENTREGA DE DESPENSAS

Rosa Icela Rodríguez informó que ya están mil servidores de la nación, encabezados por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, visitando casa por casa haciendo el censo sobe los daños ocasionados por el huracán “Otis”.

Asimismo, el general secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó que ya dio inicio la repartición de despensas en las zonas más afectadas y hasta el momento han distribuido 8 mil 170, así como 16 mil 80 litros de agua. Destacó que están a la espera de 20 mil despensas en el transcurso del día y conforme vayan llegando se hará la distribución entre la población afectada.

AMLO DESMIENTE FALTA DE APOYOS

El presidente negó que sea verdad que no se deja pasar el apoyo de la ciudadanía para los afectados del huracán "Otis" en Acapulco.

"Estuvieron ayer hablando mucho de que no se dejaba pasar el apoyo de los ciudadanos, no es así, hay que informarlo, lo que se busca es que todo se dé en orden, pero que no haya ninguna excusa y ningún pretexto de estos 'buites' y que se deje pasar todo. Estamos haciendo las cosas de manera orgnizada y procurando que haya orden y que no haya robos", señaló AMLO.

