HOY se presenta la Orquesta Filarmónica de Sonora en el Festival Cervantino

Con temas de sensibilidad social y un fuerte sentido humano, este jueves la Orquesta Filarmónica de Sonora presentará la cantata "Sueños" del compositor Arturo Márquez en el marco del Festival Internacional Cervantino.

En un encuentro con medios de comunicación, el compositor originario de Álamos, Sonora, dijo que la obra cuenta de cuatro movimientos y "basta con ser humano" para comprender la profundidad de las letras que retoman discursos de pacificadores de diferentes partes del mundo.

Reconoció que un montaje de este tipo es muy complejo, pero busca que resuene en las conciencias de las personas a través de la música y la letra, que retoma a Ghandi, Malala y Marthin Luther King.

La directora invitada para la Orquesta Filarmónica de Sonora, Laura Cmet, dijo que ha encontrado una conexión con la obra y manifestación artística del maestro Arturo, por lo que el concierto de esta noche lleva una vivencia que estará impregnada en las interpretaciones.

"El lenguaje de la música siempre decimos que es un lenguaje universal y no porque sí lo decimos, sino que hay cosas que son tan en común que tenemos entre los artistas y hay otras que son locales, pero cuando es artista y se conecta con otros artistas puede descubrir la esencia de una obra, o un texto o una manifestación artística y eso fue lo que me sucedió estos días, por lo tanto creo que el concierto que vamos a hacer tiene no sólo la preparación técnica musical sino realmente lleva toda esta vivencia de estar en las fuentes de todo esto".

Por su parte, la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Betriz Aldaco, dijo que este concierto es una de las actividades cumbre de la comitiva de Sonora en el Cervantino y se empezó a trabajar en él desde febrero de este año, además que reconoció el valor humano del compositor, quien participa impulsando a las jueventudes y próximamente un proyecto conjunto con la dependencia estatal para impulsar a las infancias.

"En el caso de este concierto, es una de las actividades cumbre de la participación de Sonora en el Cervantino, nuestro maestro, aliado y realmente una bendición para nosotros el maestro Arturo Márquez, que no nada más nos apoya con los conciertos, con sus composiciones, sino que también es un gran compositor de los artistas y cantantes, jóvenes, sobre todo músicos jóvenes y ahora vamos por un proyecto de las infancias para crear orquestas y bandas".