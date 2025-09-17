Hijos le dan brutal golpiza a su padre; le atacaron con palos y cuchillos

En un incidente que parece convertirse en una constante, por la violencia a los desvalidos, ha trastornado a la sociedad, pues un adulto mayor fue agredido a golpes por sus propios hijos.

De acuerdo con la información, el lamentable incidente en la calle Presidente Carranza, de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Torreón, Coahuila; la víctima fue identificada como Juan Ramón Vargas Pérez, de 51 años, quien tras la golpiza fue llevado para su atención médica.

María Teresa Vargas Pérez, hermana de la víctima, explicó que los hechos ocurrieron la noche del 16 de septiembre, cuando los hijos de su hermano, palos, pistola de balines y un objeto punzocortante, en manos, se presentaron en la casa paterna y, sin mediar palabra, agredieron a golpes.

ESTE FUE EL MOTIVO DE LA GOLPIZA

Respecto al motivo por el cual los hijos atacaron a su padre, María Teresa explicó que la agresión se debe a un añejo conflicto familiar, el cual se arrastra desde hace años, debido a la convivencia de los nietos con su abuelo Juan Ramón, así como por la posesión de la casa familiar.

Terminada la golpiza, el adulto mayor presentó heridas que estuvieron a punto de quitarle el habla, por lo que socorristas lo llevaron a un hospital.

Aunado a lo que le pasó a su hermano, María Teresa se encarga de cuidar a su mamá, quien padece de cáncer; por ello acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de denunciar a sus sobrinos y buscar justicia, pues desea proteger a su hermano, por temor a que sea agredido de nuevo.