Hay fecha nueva para cambiar su crédito Infonavit de veces salarios mínimos a pesos

Luego de que se diera conocer la noticia de que el ajuste alineado con el incremento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) no fue tan significativo en relación con los créditos que otorgó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), también se dio fecha nueva para hacer el cambio .

El cambio no impactó tanto en los montos de los créditos, que se pensaba se dispararían, sino que fue mínimo; es decir, del 4.66 por ciento, pues se creía que quienes no hicieron el cambio durante el 2023, sus créditos ante el Instituto se dispararían, pero no fue así.

NUEVA FECHA PARA CAMBIO DE VSM A PESOS

Así las cosas, y sin que el ajuste conforme al salario haya sido tan fuerte, el Infonavit anunció que, a partir del 9 de febrero de 2024 el acreditado podrá hacer el cambio de Veces Salario Mínimo a pesos.

Esto a fin de prevenir ajustes anuales y brindar mayor estabilidad a quienes tienen un crédito Infonavit.

Los interesados en hacer el cambio podrán hacerlo a partir de esa fecha, acudiendo la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, que estará permanentemente disponible.

LOS DÍAS QUE PUEDES HACER EL CAMBIO DE VSM A PESOS

De acuerdo con la información del Infonavit, el programa estará disponible para los acreditados entre los días 9 y el último de cada mes.

Además, es importante que el acreditado esté al tanto del saldo de su crédito y de la nueva mensualidad; para ello pueden acceder a Mi Cuenta Infonavit en el siguiente ENLACE.

Así puedes cambiar de vsm a pesos en línea: