"¡Gracias!", el nuevo libro de AMLO; ¿cuándo sale a la venta?

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió más detalles acerca de su próximo libro, como el nombre que llevará.

¿CÓMO SE LLAMARÁ EL LIBRO DE AMLO?

AMLO confirmó que su nueva obra se llamará "¡Gracias!", y estará disponible en librerías a partir del 15 de febrero a través de la editorial Planeta, la misma que publicó su libro anterior.

Durante la presentación, AMLO exhibió en exclusiva la portada del libro, en la que destaca la imagen donde se ve al mandatario rodeado de miles de personas durante la marcha convocada en marzo de 2023 en el Zócalo capitalino, capturada por el fotógrafo Luis Antonio Rojas.

"Algunos periodistas, no sé cómo lo lograron, ya publicaron en sus páginas la portada de mi libro nuevo y ya solo quiero ponerla, porque sí es cierto, ya está la portada y el nombre. Va a aparecer la semana próxima en librerías. Así se llama, "¡Gracias!"... a todos", señaló el mandatario.

El presidente expresó su gusto por la foto y reveló que la editorial negoció con el fotógrafo independiente para utilizarla como portada.

"Sí se acuerdan de la foto verdad? Es un fotógrafo independiente, pero a mí me gustó y la editorial compró los derechos o hicieron contrato con el fotógrafo independiente", destacó.

En cuanto al contenido, López Obrador señaló que escribió entre 900 y 800 cuartillas, conformando 20 capítulos que pueden ser leídos de manera independiente.

"De cuartillas son como 900, 800, pero quién sabe en la formación cuántas salen. Son 20 capítulos, como es bastante para un libro, en la introducción planteo que pueden leer el que quieran, el que les llame la atención y que son autosostenibles, pueden leer algo, un capítulo porque es la historia desde que inicié, un repaso general, hasta el día 31 de diciembre, ya me hubiese gustado agregar estos días, pero no me he equivocado, no me han llevado a contradicciones de lo que ahí planteo", dijo AMLO.

Recordando aquel día de la marcha, el presidente destacó que la foto refleja un momento especial, donde la movilización y el cariño de la gente fueron notables.

"En esta ocasión, ni siquiera cuando el desafuero, que hubo una manifestación muy grande y luego en el fraude de 2006, tardamos tanto en llegar como en esta ocasión, creo que salimos como a las 10, 11 horas y llegamos como a las 3 de la tarde, no se podía caminar de tanta gente y además, los afectos, la gente estaba muy cariñosa. Por eso me gustó la foto", compartió el presidente.