Google: estas son las cuentas que serán eliminadas este 1 de diciembre

Este 1 de diciembre, Google procederá a borrar cuentas inactivas, hecho del cual advirtió hace unos meses y por ello es crucial recordarlo antes de que llegue la fecha límite.

Es importante aclarar que Google no eliminará cuentas de manera indiscriminada, sino que lo hará únicamente con aquellas que considere inactivas. Específicamente, eliminará las cuentas que hayan permanecido sin uso durante dos años o más, por lo que, si utilizas con frecuencia una cuenta, no correrá riesgo alguno.

El inconveniente podría radicar en tus cuentas secundarias que hayas dejado inactivas por un tiempo considerable. Quizás esa cuenta de Gmail que creaste hace años con un propósito específico y que no has vuelto a utilizar, o esa cuenta de YouTube que ha experimentado la misma situación.

Dado que todos los servicios están centralizados, la eliminación de una cuenta implicará la pérdida de perfiles en todos los servicios asociados, como Gmail, Drive o YouTube.

CÓMO EVITAR QUE SE ELIMINE UNA CUENTA

Si una cuenta de Google no ha sido utilizada en dos años, será eliminada. Sin embargo, si la has empleado, ya sea para enviar correos electrónicos, ver videos en YouTube o almacenar datos en la nube durante los últimos dos años, no correrá peligro de eliminación.

La única acción necesaria para evitar que se elimine una cuenta inactiva es utilizarla de alguna manera. Tan solo iniciar sesión en tu Gmail, ver algún video con ella o realizar una búsqueda en Google con sesión iniciada será suficiente para mantenerla activa.

Así que, para no perder esa cuenta secundaria que has dejado inactiva durante un tiempo, solo necesitas iniciar sesión y acceder a alguno de los servicios de Google. Por ejemplo, enviar un correo o dejar un "Me gusta" en YouTube será suficiente.

En caso de que no recuerdes la contraseña de esta cuenta inactiva que has descuidado durante años, puedes utilizar los métodos de recuperación de cuenta. Posteriormente, podrás cambiar la contraseña por una nueva o configurar una clave de seguridad de Google para prescindir de contraseñas.