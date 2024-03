Fonacot: ¿Si estoy en el Buró de Crédito puedo acceder a un préstamo en efectivo?

Los trabajadores mexicanos cuentan con un organismo que permite el acceso a préstamos en efectivo, y es el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), institución que se dedica, principalmente, a proporcionar créditos a quienes cuentan con un empleo formal para la compra de bienes y servicios, así como para el pago de deudas contraídas con establecimientos afiliados.

Su creación tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y contribuir a su bienestar económico.

Asimismo, es importante mencionar que los créditos del Fonacot están diseñados para que sean accesibles y ofrecen tasas de interés altamente competitivas.

Una vez aprobados los préstamos, los trabajadores pueden usarlos para comprar una amplia variedad de productos, como electrodomésticos, muebles, equipos de cómputo, entre otros, o para liquidar deudas.

Sin embargo, entre los trabajadores surge la duda respecto a si el historial crediticio del Buró de Crédito influye en los préstamos que otorga el Fonacot, por lo que, si te encuentras en esta situación, continúa leyendo, que realmente te interesa.

¿FONACOT CONSULTA EL BURÓ DE CRÉDITO?

Para que no haya dudas, de acuerdo con la página web de Fonacot, el instituto sí se verifica el historial crediticio de quienes acuden al instituto en busca de un préstamo, lo anterior a través del Buró de Crédito.

Por ello, y aunque no te niega el crédito, el Fonacot evalúa la capacidad de pago de los solicitantes, a fin de que no incurran en sobreendeudamiento, algo que pasa cuando el solicitante no puede cubrir el total de los adeudos.

Así que, si estás libre del Buró de Crédito, entonces llevas un buen de avance para que te otorguen tu préstamo, sólo tienes que llenar una serie de requisitos, como:

Los últimos cuatro recibos de nómina

Carta de antigüedad (mínima de seis meses) con correo electrónico del trabajador; en caso de ser eventual en dos o más centros de trabajo con máximo de 5 días hábiles de baja entre dos CT´s).

Identificación oficial vigente con fotografía y firma (Credencial para votar o pasaporte).

Comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a 3 meses.

Estado de cuenta (no mayor a 3 meses) para depósitos o listado o resumen de movimientos o equivalente, consulta de saldo u hoja del contrato de apertura de cuenta o equivalente proporcionados por una institución bancaria. Debe contener el nombre completo de la persona.

Si deseas consultar el listado completo de requisitos para un crédito o préstamo Fonacot, aquí te dejamos la liga: https://www.fonacot.gob.mx/creditofonacot/cliente/Paginas/ComoPuedoObtenerCreditoFONACOT.aspx