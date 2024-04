"Fofo Márquez": Edith, víctima del influencer, considera que carta de disculpa no es real

Luego de que en la audiencia donde "Fofo" Márquez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y expusiera haber sido golpeado, Edith comentó a diversos medios de comunicación haberse conmovido ante sus declaraciones.

La mujer víctima de la golpiza del influencer Rodolfo "Fofo" Márquez, aclaró que, aunque el joven la conmovió en la audiencia, eso no significa que le otorgue el perdón.

Asimismo, también expresó a los medios que ella "entiende" a la familia de su agresor, ya que ella tiene hijos de casi la misma edad y dijo que no juzga a Sandra, madre de "Fofo", quien publicó una carta para pedir perdón en nombre de su hijo.

SIN PERDÓN

Sin embargo, Edith expuso su sentir respecto al ataque del que fue víctima, el cual pudo haber llegado a las últimas consecuencias y causar su muerte a causa de los golpes que el influencer le propició.

"Pudiste haberme provocado la muerte, porque tú sabes artes marciales (...) y una vez que me viste en el piso ya completamente tirada todavía fuiste capaz de darme puñetazos en todo mi cuerpo, no quedaste conforme. Yo te exhorto a que busques ayuda psicológica. Yo te exhorto a que cuando vayas a cometer otra acción que te saque de control, piensa dos veces lo que tú vas a hacer, porque ve las consecuencias que te puede traer, porque ahorita no estarías llorando que porque te hacen y te deshacen. ¿¡Imagínate que me hubieras asesinado en ese momento!?", señaló Edith a "Fofo" Márquez.

Durante una entrevista en televisión abierta para el noticiero Hechos AM, Edith fue cuestionada sobre la carta de la madre de "Fofo" Márquez, que fue publicada en las redes sociales del hermano, Rodrigo Márquez, respondió:

"Yo realmente creo que esto no es real, no le veo la veracidad (...) siento que si la señora realmente hubiera querido mandarme una carta lo hubiera hecho. Hay otros medios".

Con esto reiteró que imposibilidad de proporcionar el perdón, pues durante la audiencia "Fofo" Márquez en ningún momento pronunció algún indicio de disculpa directamente a la víctima.