Festival musical de Louis Tomlinson en México: estas son las fechas y precios

Después de que el famoso cantante Louis Tomlinson anunciara que realizaría el festival de música The Away From Home Festival, la emoción y preguntas de los fans no se hicieron esperar, por lo que aquí te contamos todos los detalles sobre las fechas y costos de este gran evento.

El ex integrante de One Direction eligió a México como anfitrión de su cuarto festival de música que promete ser un show extraordinario que miles ya se preparan para disfrutar.

Louis Tomlinson es uno de los exitosos ex integrantes de la famosa banda británica One Direction, quien en este próximo evento no sólo presentará sus grandes éxitos como solista sino que además los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de bandas y artistas como los Blossoms, The Cribs, Hot Wax, Andrew Cushin y más por confirmar.

En conjunto con Ocesa, la promotora líder de conciertos, festivales y musicales del país han dado a conocer toda información sobre el próximo concierto del cantante británico.

Foto: Instagram @louist91

PRECIOS Y FECHAS DEL THE AWAY FROM HOME FESTIVAL

El evento musical se llevará a cabo en la Hacienda Susulá, ubicada en Mérida, Yucatán, este próximo 8 de junio y la preventa de boletos comenzará en las siguientes fechas:

Preventa para fans: 15 de abril a las 10:00 am

15 de abril a las 10:00 am Preventa Citibanamex: 16 de abril a las 11:00 am

16 de abril a las 11:00 am Venta General: 17 de abril a las 11:00 am

El precio de los boletos será de 2,300 pesos para el área VIP y 1,320 para general. Por lo que si deseas asistir a este gran festival deberás tener todo listo para conseguir tus boletos en las fechas anunciadas.

El artista británico actualmente se encuentra de gira con su tour Faith in the Future por lo que ha recorrido diversas ciudades de Estados Unidos y Europa y próximamente llegará a México con su festival. Si deseas escuchar sus últimos lanzamientos, ¡no te pierdas de este evento!