Estos son los trámites vehiculares con los que debes contar en este 2024

Luego de que el 2023 ha quedado atrás es momento de iniciar un nuevo capítulo, y eso también significa algunos trámites automotrices a cumplir en la primera parte del nuevo 2024, que son obligatorios y no se pueden descuidar.

Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta es la tenencia o el refrendo de placas vehicular. La normativa es diferente en cada localidad de México. Hay zonas donde el impuesto no existe y solo se debe depositar un pago por las placas, mientras que en otros hay un subsidio dependiendo el valor del vehículo.

Hay algunas entidades que ofrecen descuentos por pagar de inmediato, otras borran las multas por cargos no pagados. Recuerda que si no cumples en algunas localidades como en la CDMX se te pueden negar otros trámites o incluso sacar tu coche en caso de caer en el corralón.

CÓMO PAGAR TU TENENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2024

Ingresa a la página de la tesorería de tu localidad. En el caso de la Ciudad de México en la web data.finanzas.cdmx.gob.mx.

Selecciona pago de tenencia o trámites automotrices para continuar con el trámite.

Con tu número de placas podrás obtener el monto a pagar por el ejercicio fiscal correspondiente.

El pago se puede hacer desde la web de internet con cargo a tu tarjeta de crédito o débito. También puedes imprimir la línea de captura y acudir a un banco o supermercado para realizar el pago. En algunos casos existen promociones de meses sin intereses.

LA VERIFICACIÓN

También otro trámite obligatorio que debes considerar en el primer semestre es la verificación. Si bien no es un tema nacional cada vez hay más estados que lo implementan como parte de sus requisitos vehiculares. Verifica el calendario local para no dejar pasar tu fecha y tener que pagar multas y recargos.

Si en dado caso vives en una localidad de la Came (Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Estados de México y Tlaxcala), pero tu coche tiene placas de otra entidad, puedes realizar la verificación voluntaria para no tener restricciones en tu circulación diaria por el programa Hoy No Circula.

DOCUMENTOS VIGENTES

Revisa la vigencia de tus documentos. A excepción de las licencias permanentes de conducir que se emitieron en la Ciudad de México durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la capital, actualmente tienen un periodo de vigencia como en otros estados. Lo mismo sucede con la tarjeta de circulación. Recuerda que no estar al día puede representar una multa económica importante.

También verifica la vigencia de tu póliza de seguro, la cual es obligatoria a nivel nacional.