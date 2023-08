Estos son los cuadernos que sí recomienda Profeco para este regreso a clases

Estamos a 27 días de iniciar el ciclo escolar 2023-2024, cada vez más empieza la preocupación por los padres y madres de familia por la compra de los útiles escolares que utilizan los alumnos a lo largo del ciclo lectivo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio de calidad para determinar la mejor marca de cuadernos, con el fin de orientar a los padres y madres de familia al momento de realizar la compra.

La Secretaría de Educación y Pública (SEP) a través de su calendario oficial, informó que el inicio de clases será a partir del 28 de agosto y si aún no adquieres los cuadernos de tu lista de útiles escolares, aquí te decimos las marcas que Profeco recomienda.

En el estudio correspondiente al mes de agosto del 2023, se analizaron 23 marcas de cuadernos con pasta plastificada y 12 con pasta no plastificada.

En él se verificó tanto el material, color, peso y detalles con la tinta que pudieron tener los modelos, para que a la hora de que las familias compren los cuadernos elijan la mejor calidad y precio.

MEJORES CUADERNOS

Hojas más resistentes

- Rhein Ángeles

- Pussy Foot

- Design

Hojas más blancas

- Scribe 2903

- Mega Plus 7513

- Nine to Five 8303

Resistentes al desprendimiento de las hojas

- Norma Color

- First Class 9213

- Urman Profesional

Mejor resistencia en pasta

- First Class (Sweet Candy y Jam Sound)

- Norma (Jean Book y Kiut)

- Scribe Clásico 2903

- Monky Monky

- Urman Profesional

De acuerdo a la Profeco estas marcas de cuadernos cuentan con hojas de papel más blancas y una mayor resistencia al desprendimiento de las hojas, por lo cual ya dependerá de las necesidades del estudiante cuales adquirir tomando en cuenta su calidad.