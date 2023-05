Estos alimentos y bebidas serán prohibidos en México: entérate a partir de cuándo

En los últimos años en México ha sido prioridad la salud de la población, lo que incluye la alimentación, debido a los altos índices de padecimientos como diabetes, hipertensión y obesidad, por lo que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de adición a la Ley General de Salud.

Con la finalidad de abordar estos delicados temas de salud, el gobierno federal publicó el pasado 24 de marzo el decreto mediante el cual se prohíben algunos alimentos y bebidas en el país.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR ESTA MEDIDA?

Será en septiembre del presente año cuando esta medida entre en vigor en México, casi junto con la entrada de estudiantes al ciclo escolar 2023-2024.

Esta medida, avalada por la Secretaría de Salud, marca que quedarán prohibidos los aceites y grasas trans comestibles, cuando hayan sido añadidos al producto final durante el proceso de elaboración industrial.

Por lo que los alimentos y bebidas que no cumplan con la normativa de no exceder dos partes por cada 100 partes del total de ácidos del producto final (el que viene empaquetado para comerse) no podrán comercializarse en México a partir de septiembre de 2023.

Los siguientes productos quedarán prohibidos en la república mexicana a partir de septiembre de este año.

*Galletas dulces

*Pasteles

*Pizza congelada

*Tartas

*Manteca vegetal

*Salsas

*Palomitas para microondas

*Pollo frito

*Papas fritas

*Donas

*Margarina

*Helados

*Crema de leche para café

*Botanas saladas y dulces

*Masa refrigerada

Asimismo, las siguientes bebidas sin alcohol tampoco podrán consumirse en el país a partir de la misma fecha.

*Refrescos

*Bebidas elaboradas a base de helado

*Leche láctea alta en grasa

*Cafés o tés con crema añadida

*Aguas de sabores endulzadas con azúcar

*Bebidas y licuados con aceite de coco o de palma

*Cocteles cremosos sin alcohol

*Jugos artificiales

Es importante resaltar que las empresas que elaboren los anteriores productos tendrán hasta septiembre para reducir o eliminar por completo las grasas trans en ellos, o de lo contrario no podrán venderlos en México.