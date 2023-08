Estos 5 consulados tienen cita cercana para renovar la Visa americana rápido; uno está en Sonora

Las vacaciones siguen y si tienes previsto viajar a Estados Unidos, el documento infaltable que debes presentar para entrar al país, es la visa americana; sin embargo, si te das cuenta que el documento ya expiró o está por hacerlo (48 meses), es necesario que lo renueves.

Sin embargo, las citas para la Visa de turista B1/B2 están siendo tardadas, pero existen cinco consulados donde se puede hacer el trámite rápidamente.

Por otra parte, antes que nada, hay algo que como viajero debes conocer: el Departamento de Estados Unidos está exentando de entrevista a quienes deseen renovar el documento que tiene menos de 4 años de haber perdido la vigencia, medida implementada para acelerar los trámites y está vigente en todo México.

Lo primero que debes saber es que tienes que llenar la solicitud DS-160, pagar 185 dólares (aproximadamente 3 mil 166 pesos) y concertar cita en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) para datos biométricos. En esta fase te dirán si quedas libre de entrevista o si será agendada en el consulado.

Actualmente, los visados que están exentos de entrevista para entrar a Estados Unidos legalmente son: FM2, FM3, BCC, BBBCV, B1/B2, C1/D, F, I, J, M, O, P, R y TN.

Asimismo, es importante destacar que, a fin de decidir si te exentan definitivamente de entrevista, el consulado considerará la información proporcionada en la solicitud DS-160.

Sin embargo, se aclara que la Embajada estadounidense se reservará el derecho en México de pedir entrevista, a menos que sea estrictamente necesario.

Por otra parte, hay grupos que pueden renovar la visa sin necesidad de entrevista, entre ellos están los menores de seis años, siempre y cuando alguno de los padres tenga el documento vigente.

También las personas mayores de 80 años, la mayoría de las veces son elegibles para no ser entrevistados para la renovación; sin embargo, deben llenar estos requisitos: vivir en México; nunca haber sido sentenciados por delitos o arrestado; no haber sido jamás deportado de Estados Unidos, y no contar con mal historial con Aduanas y Protección Fronteriza.

Y aunque los trámites para la obtención de la visa americana son tardados, estos cinco Consulados de Estados Unidos tienen las citas más cercanas para renovarla: