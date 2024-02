Esto es lo que ocurre si no das de baja una tarjeta de nómina

Al adentrarnos en el mundo laboral, es común que las empresas gestionen tarjetas de nómina para el pago de salarios, ya sea de manera semanal, quincenal o mensual, de acuerdo con los términos del contrato laboral.

Sin embargo, surge la interrogante sobre qué sucede si al concluir la relación laboral no se procede a la cancelación de esta tarjeta de nómina. A continuación, despejaremos esta incertidumbre para que puedas considerar si es necesario llevar a cabo este trámite y evitar problemas futuros.

IMPLICACIONES DE NO CANCELAR UNA TARJETA DE NÓMINA

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), haciendo referencia al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, los Bancos están obligados a transferir los fondos de cuentas que no hayan tenido actividad en seis años a la beneficencia pública.

Es importante comprender que una cuenta se considera inactiva después de tres años sin ningún movimiento de depósitos o retiros. Una vez cumplido este período, el saldo se transfiere a una cuenta global, la cual genera intereses mensuales y no implica cargos por comisiones.

Sin embargo, si pasan tres años adicionales desde que los recursos se depositaron en la cuenta global y no se han reclamado, y el saldo no excede 300 días del salario mínimo vigente en la Ciudad de México, entonces los fondos se destinan a la beneficencia pública, lo que significa que no podrán ser recuperados.

PROCEDIMIENTO PARA CANCELAR UNA TARJETA DE NÓMINA

La Condusef proporciona recomendaciones claras para llevar a cabo la cancelación de tu tarjeta de nómina:

Verificar que el Saldo sea Cero: Antes de proceder con la cancelación, es fundamental asegurarse de que el saldo de la tarjeta sea cero. Se puede hacer esto revisando el historial de movimientos y verificando cada transacción.

Cancelar Domiciliaciones: Aunque generalmente las domiciliaciones se cancelan automáticamente junto con la tarjeta, es recomendable notificar a los proveedores de servicios asociados. Esto garantizará que no se realicen cargos adicionales una vez cancelada la tarjeta.

Es vital comprender las implicaciones de no cancelar una tarjeta de nómina al finalizar una relación laboral. Tomar las medidas adecuadas para cerrar esta cuenta puede evitar problemas financieros a largo plazo y asegurar que los fondos estén disponibles según sea necesario.