"Esto es histórico": AMLO celebra incremento del 20 por ciento al salario mínimo

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el incremento del 20 por ciento al salario mínimo, mismo que entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

"Cuando llegamos el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2 mil 687 pesos mensuales y a partir del 1 de enero el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, es decir, 7 mil 508 pesos mensuales, esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte el salario pasa de 88 pesos 2018 a 375 diarios a partir del primero de enero, es decir de 2 mil 687 pesos mensuales a 11 mil 403 pesos mensuales", informó.

El mandatario federal señaló que no hay mejor manera de celebrar los cinco años de su gobierno que con el incremento al salario mínimo y aseguró que este ingreso mensual es de celebrarse, porque es histórico.

AMLO aprovechó para agradecer al sector obrero y al sector empresarial por su apoyo y por aceptar este incremento al salario mínimo.

"En cuanto al incremento del salario mínimo en 20 por ciento, que es algo muy importante, es necesario agradecer el apoyo del sector obrero y del sector empresarial, sobre todo de este último, porque ellos aceptan este incremento. Es decir, hubo un acuerdo, el aumento se lleva a cabo por consenso, nos pusimos de acuerdo, el sector obrero, empresarial y el público", señaló.

"Me ha tocado, y ya para el próximo acuerdo va a corresponder a quien me sustituya en la Presidencia, pero me tocaron seis acuerdos para aumento en el salario y en cinco ocasiones, ya considerando lo de hoy, se logró por consenso, solo en un año no participó el sector empresarial".

AMLO AGRADECE AL SECTOR OBRERO Y EMPRESARIAL

AMLO aseguró que el haber logrado este consenso es una buena forma de terminar su mandato en la Presidencia y reveló que invitará a su conferencia mañanera a los representantes de los sectores obrero y empresarial.

"Es un buen fin de nuestro gobierno el haber logrado este consenso, yo voy hoy mismo a invitar a los representantes del sector obrero y empresarial para que nos acompañen el lunes o el martes de la semana próxima para que ellos expliquen sus razones, pero de antemano agradecerles mucho por su participación, señaló AMLO.