Estas son las 17 carreras que no necesitan la tesis para titularse, según la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha reformado el Acuerdo 286, para que puedas obtener tu certificado de estudios o título profesional sin la necesitar de realizar una tesis.

A través de un proceso de evaluación es posible obtener la acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral.

CLARIDAD

Este acuerdo va dirigido a quienes iniciaron estudios y no los concluyeron, acreditaron la totalidad de créditos de un plan y programa de estudios, pero no obtuvieron el documento académico respectivo o bien, no realizaron estudios formales, pero han adquirido conocimientos, habilidades y destrezas a través de la práctica laboral o de manera autodidacta.

El primero de los pasos es elegir una Institución Evaluadora para iniciar el proceso de acreditación, esta cuenta con un plazo de 20 días hábiles para entregar el documento vía correo electrónico, el cual es válido en todo el Sistema Educativo Nacional.

La evaluación puede estar conformada de dos o más exámenes, los cuales deberás acreditar con el puntaje aprobatorio establecido por la Institución Evaluadora.

LISTA DE ESCUELAS POR CARRERA

Asociación para el desarrollo educativo integral, A.C

Licenciatura en Administración.

Licenciatura en Contaduría.

Licenciatura en Derecho.

Licenciatura en Educación Preescolar.

Licenciatura en Educación Primaria.

Licenciatura en Pedagogía.

Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, S.C

Ingeniería Industrial.

Licenciatura en Derecho.

Centro Escolar EULER, S.C.

Licenciatura en Pedagogía.

Centro Universitario Latino Veracruz

Licenciatura en Ciencias.

Licenciatura en Educación Preescolar.

Licenciatura en Educación Primaria.

Licenciatura en Gestión y Administración Pública.

Colegio Nacional de Integración Profesional

Ingeniería Industrial en Administración.

Licenciatura en Pedagogía.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería Computacional.

Luego de acreditar las evaluaciones correspondientes y de obtener tu título válido por el Sistema Educativo Nacional, en un futuro tienes varias opciones: realizar estudios posteriores, ejercer en el campo laboral, mejorar condiciones laborales, estudiar en el extranjero.