Estas películas y telenovelas se han grabado en el desierto de Sonora

La imponente geografía de Sonora, especialmente su vasto desierto, se fusiona de manera majestuosa con el mar, dotando a esta región mexicana de una belleza y singularidad inigualables, la cual cuenta con una extensión territorial de 311 mil kilómetros cuadrados, este desierto, compartido con el Estado de Arizona en Estados Unidos, se constituye como un paisaje emblemático con características que lo destacan y lo hacen célebre a nivel mundial.

Entre las maravillas que residen en este vasto territorio, destaca el Gran Desierto de Altar, el segundo más extenso del planeta después del imponente Desierto del Sahara, aunque para muchos pueda parecer un entorno temerario, este lugar ha sido hogar de diversas especies de flora y fauna a lo largo de siglos, desafiando la adversidad y dejando una huella imborrable en la historia de la región.

Quienes han explorado la zona norte de Sonora, donde se encuentra este desierto, quizás hayan experimentado de primera mano los desafíos que presenta; ya sea como habitante local, turista ocasional o aventurero en la Reserva de la Biósfera El Pinacate, el desierto de Sonora ha dejado una marca indeleble en la memoria de quienes han enfrentado sus retos.

PELÍCULAS Y TELENOVELAS QUE SE HAN GRABADO EN EL DESIERTO DE SONORA

Este vasto escenario natural ha inspirado no solo a los exploradores intrépidos, sino también a artistas y escritores, como a Guillermo Munro Palacio, un destacado escritor sonorense radicado en Puerto Peñasco, que ha plasmado la esencia y la intriga del desierto en novelas como "No me da miedo morir," "Las Voces vienen del mar," y la película "Sonora", asimismo, producciones televisivas como la telenovela "El abuelo y yo" han llevado la magnificencia del desierto de Sonora a la pantalla, entre otras grandes producciones del cine internacional.

EL HOGAR DEL CORRECAMINOS

En la era de las redes sociales, Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental, ha compartido en TikTok cinco fascinantes características del desierto de Sonora, contrario a la expectativa, este desierto es sorprendentemente húmedo debido a su proximidad al Mar de Cortés, lo que crea una conexión única entre las dunas y el mar, además, es el hogar legítimo del correcaminos, una especie más dada a caminar que a volar, conocida por sus apariciones en caricaturas, acompañado de un característico "Beep beep".

La vida en el desierto de Sonora se manifiesta en una asombrosa diversidad, con más de 500 especies de plantas, más de 40 mamíferos, 200 especies de aves y cuarenta especies de reptiles, este desierto alberga una riqueza biológica que se extiende desde el cielo hasta el mar, dando lugar a un ecosistema vibrante y fascinante.

Por último, es importante destacar que la vegetación que adorna el desierto de Sonora presenta similitudes sorprendentes con la que se encuentra en La Patagonia, marcando una conexión única entre dos extremos geográficos del continente americano, y en definitiva, el desierto de Sonora se revela como un tesoro natural lleno de secretos, desafíos y maravillas que continúan cautivando a aquellos dispuestos a explorar sus misterios.