"Está fuera de control": AMLO critica tasa de homicidios en Guanajuato

En una conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su preocupación por la situación de violencia que vive el estado de Guanajuato, describiéndolo como "totalmente fuera de control".

Dirigiéndose al Gobernador Diego Sinhue, el Presidente instó a que se tomen acciones inmediatas para abordar este problema que está afectando gravemente a la entidad.

"Es que (el Gobernador) tiene que atender el asunto porque está totalmente fuera de control. Nada más que, en este caso, los medios de manipulación guardan silencio", comentó López Obrador.

Asimismo, AMLO reveló que, de los 71 homicidios registrados el día anterior, Guanajuato encabezó la lista con 16 muertes, lo que subraya la gravedad de la situación en la región.

AMLO SEÑALA AUSENCIA DE DIEGO SINHUE

López Obrador señaló que el Gobernador de Guanajuato ha sido ausente en las Mesas diarias de Seguridad, un foro crucial para abordar los problemas de seguridad en el país. En su lugar, ha sido el Secretario de Seguridad Estatal quien ha representado al estado.

"En cuanto a Guanajuato, se tiene el acuerdo de que todos los días deben reunirse los Gobernadores con los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y las Fiscalías estatales, porque son Mesas de seguridad y de paz", afirmó.

El Presidente lamentó profundamente la situación en Guanajuato, recordando que la entidad ha ocupado el primer lugar en homicidios durante varios años. Además, señaló que es un problema cotidiano que los medios de comunicación no tratan con la seriedad que merece.

"No es algo que no se haya informado aquí, es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios, y es un asunto cotidiano, nada más que los medios de manipulación no tratan el tema", concluyó el mandatario.