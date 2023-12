Esta es la lista de los 10 autos más inseguros del 2023 en México

Comprar un automóvil es, actualmente, una necesidad para las personas, por lo que muchos, con grandes esfuerzos, ahorran y hasta los adquieren en autofinanciamiento, ya sea para uso familiar o laboral.

Sin embargo, al ser un vehículo automotor que se puede desplazar a grandes velocidades, el contar con medidas de protección y seguridad para sus ocupantes debe ser una premisa para los fabricantes.

Pero, de acuerdo con los resultados de un estudio publicado por la asociación El Poder del Consumidor, en México existen varios modelos que no superaron las pruebas de seguridad, y reveló 10 modelos que no cubren este requisito.

ECONOMÍA NO ES IGUAL A SEGURIDAD

Y es que en el país, los carros más vendidos son los más económicos, unidades que cuentan con medidas de seguridad limitadas, como bolsas de aire suficientes, buenos cinturones, entre otros, convirtiéndolos en riesgos potenciales a la hora de un accidente.

Así las cosas, el estudio de El Poder del Consumidor se aplicó a 169 vehículos modelos 2023-2024, y definitivamente que los resultados son sorprendentes, pues las 10 marcas más comercializadas quedaron entre los más inseguros.

Además, concluyó que 21 modelos, del total evaluado, no tienen control electrónico de estabilidad; 16 no cuentan con cinturones de seguridad de tres puntos y 35 no tienen sistema de retención infantil ISOFIX/LATCH.

Por otra parte, 147 de los 169 modelos no cuentan con el frenado autónomo de emergencia, y ninguno de los 10 más vendidos cuenta con las cinco estrellas que otorga la Latin NCAP, que es un programa para calificar los automóviles nuevos que se comercializan en Latinoamérica y el Caribe, creado en 2010 a iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo.

LAS ESTRELLAS PARA LOS AUTOS

Asimismo, la Latin NCAP refiere que los autos estudiados y que forman parte de la lista de los 10 más inseguros, sólo tres alcanzaron estrella, y fueron:

Nissan March: 1 estrella para ocupante adulto y 2 estrellas para pasajero infantil

Kia Rio Sedán: 2 estrellas para ocupante adulto e infantil

Mazda2: 2 estrellas para ocupante adulto y 3 estrellas para infantil

Asimismo, se consideró que la falta de bolsas de aire disminuyó la calificación de unidades como la Nissan NP300 y el Kia Rio Sedán, que tiene dos; en tanto que el Renaul Kwid tiene cuatro bolsas.

Estos detalles de seguridad, de acuerdo con Carolina Pérez, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), gran porcentaje de muertes por accidentes de tránsito podrían evitarse si las unidades contaran con las características de seguridad necesarias.

Así que, considerando estos detalles, aquí te dejamos la lista de los automóviles más inseguros en México en 2023:

Kia Rio Sedán

Nissan March

Nissan NP300

Nissan Versa

MG Motor MG5

Nissan Sentra

Chevrolet-GM Aveo

Mazda3

Mazda2

Renault Kwid