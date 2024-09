España rechaza asistir la toma de protesta de Claudia Sheimbaum

México decide no invitar al Rey de España a la ceremonia de toma de posesión de el próximo 1 de octubre

Por: César Omar Leyva

La toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México está generando una gran expectativa no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Sin embargo, una de las decisiones más comentadas en este contexto es la que ha tomado el gobierno mexicano al no extender una invitación formal al Rey de España, Felipe VI, para asistir a la ceremonia programada para el próximo 1 de octubre. En respuesta el Ministerio de Asuntos Experiores de España comunicó que no enviará representantes.

Esta decisión es un reflejo de las tensas relaciones que han caracterizado a México y España en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la historia colonial y su legado. Durante su campaña, Sheinbaum hizo eco de un sentimiento que ha resonado en varios sectores de la sociedad mexicana, donde la figura del rey ha sido vista con desconfianza.

Las críticas hacia la monarquía española se han intensificado en años recientes, sobre todo tras declaraciones del propio Rey Felipe VI en relación a la historia de España y su papel en la colonización de América Latina.

"El Gobierno de España considera inaceptable la exclusión de S.M. el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Por este motivo el Gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel", señala el comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

YA ERAN TENSAS LAS RELACIONES CON AMLO

Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones entre México y España han atravesado por momentos de tensión. López Obrador ha sido un firme defensor de la memoria histórica, exigiendo que España reconozca y se disculpe por los abusos cometidos durante la conquista.

Este contexto ha influido decisivamente en la decisión de no invitar al Rey a la toma de posesión de Sheinbaum, quien ha mostrado una alineación con estas posturas en sus discursos políticos.

Además, la decisión también refleja un cambio en la política exterior de México, que busca reafirmar su soberanía y su identidad cultural, distanciándose de figuras que simbolizan un pasado colonial. La ausencia del Rey en este evento podría interpretarse como un mensaje claro de que México está forjando su propio camino, valorando su historia y su cultura por encima de las relaciones diplomáticas tradicionales.

Aunque no se ha emitido una declaración oficial que explique a fondo esta decisión, se ha informado que la invitación se limitó a otros líderes de América Latina y del mundo, destacando la importancia de la cooperación regional en la nueva administración de Sheinbaum.

La toma de posesión de Sheinbaum será un momento significativo no solo para su partido, sino para el país en su conjunto. La presidenta entrante ha prometido continuar con políticas que prioricen el bienestar social, el desarrollo sostenible y la justicia social, temas que han sido fundamentales en su trayectoria política.

Por otro lado, la controversia alrededor de la invitación al Rey de España podría también servir para activar debates sobre la identidad nacional y el papel de México en el contexto internacional. La historia compartida entre México y España es compleja y está marcada por el colonialismo y la resistencia. Por lo tanto, la decisión de no invitar al monarca puede abrir un espacio para que se reevalúen estos vínculos y se aborden desde una perspectiva más crítica.

La ausencia del Rey de España en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum no solo es una cuestión protocolar, sino que simboliza un cambio en la narrativa histórica y en la postura de México frente a su pasado colonial. La ceremonia, que se espera esté llena de simbolismo y expectativa, marcará un nuevo capítulo en la política mexicana y en las relaciones internacionales del país.