Escuelas Navales de la Marina abren convocatoria, ¿qué carreras ofrecen?

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) anunció la apertura de la convocatoria para ingresar a los Establecimientos Educativos Navales a Nivel Profesional, misma que cierra sus inscripciones el próximo 10 de marzo.

El ciclo lectivo dará inicio el 5 de agosto de 2024 para aquellos estudiantes que cursarán estudios de nivel profesional o técnico profesional.

¿CUÁNTAS CARRERAS OFRECE LA ESCUELA NAVAL DE MÉXICO?

La Universidad Naval ofrece un total de cinco carreras a nivel profesional, con una duración de cinco años, a excepción de la licenciatura en Enfermería Naval, que tiene una duración de cuatro años.

El capitán de Corbeta del Cuerpo General, Marco Antonio Obregón Morales, informó que estas carreras son fundamentales para el desarrollo profesional y la consecución de metas personales.

Obregón Morales, quien cuenta con 20 años dentro de la institución, afirmó que la ventaja que se tiene de estudiar dentro de un plantel naval, es que nunca se deja de estudiar, lo que deriva en un continuo crecimiento profesional y una mejora en el nivel de vida.

"En mi carrera, que es el Cuerpo General, nuestro desarrollo es a bordo de las unidades de superficie de la Armada de México, al momento me he desarrollado en aproximadamente 10 unidades, ocupando casi los puestos desde la comandancia de unidades, hasta jefes de departamento, jefes de división; esto me ha permitido a mí desarrollarme profesionalmente en este medio naval, además de que la Armada nos permite realizar estudios de posgrado que es parte de nuestra formación como militares", destacó el capitán de Corbeta.

¿QUÉ CARRERAS OFRECE LA ESCUELA NAVAL DE MÉXICO?

A nivel profesional, entre las carreras que se ofrecen están:

Ingeniería en Sistemas Navales

Ingeniería Aeronaval

Ingeniería en Hidrografía

Licenciatura en Medicina Naval

Licenciatura en Enfermería Naval

NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL:

Intendencia Naval

Electrónica Naval

Informática Naval

Electricidad y Refrigeración Naval

Combustión Interna y Sistemas de Propulsión.

En el caso de la carrera de Administración y Técnico Naval, la duración es de tres años.

Por su parte, la teniente de Navío del Cuerpo General, Ruth Angélica Tress Salvatori, resaltó el apoyo de la Semar para continuar estudios.

Como una de las primeras mujeres en concluir la carrera de Arquitectura e Ingeniería Naval en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos, subrayó la importancia de este logro y la competencia internacional.

Ingresar a los centros educativos navales ofrece beneficios significativos, como una beca del 100 por ciento que cubre todos los estudios, una pensión recreativa estudiantil, acceso a equipo de cómputo, educación de calidad, uniformes, prácticas y viajes.

Además, se destaca la oportunidad de competir por diversos puestos y continuar estudios a lo largo de la vida profesional con el respaldo económico de la Armada de México.

Los requisitos de la convocatoria están disponibles en el portal www.uninav.edu.mx y en las redes sociales oficiales, donde se proporciona información detallada sobre el perfil de cada carrera y el proceso de inscripción.