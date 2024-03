"Es una actitud de confrontación": AMLO reacciona a irrupción de padres de normalistas de Ayotzinapa en la Mañanera

Ante la protesta protagonizada esta mañana por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes derribaron la Puerta Mariana de Palacio Nacional exigiendo ser atendidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su postura y señaló que es una actitud de confrontación.

Sobre la posibilidad de reunirse con los manifestantes después del incidente, el mandatario declaró que la atención será otorgada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

"Los va a atender el subsecretario de Gobernación", dijo AMLO.

-¿No usted?, pregunto una periodista presente en la conferencia mañanera.

"No. Yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, o sea de provocación y nosotros pues no queremos para nada la confrontación", expresó AMLO.

El presidente enfatizó que el enfoque principal está en la búsqueda de soluciones y avances en la investigación, y señaló que los padres están siendo influenciados por ciertos grupos, incluyendo al encabezado por Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, así como por organizaciones conservadoras de derecha respaldadas por gobiernos extranjeros.

"Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando", dijo el mandatario.

En torno a una reunión con los padres de los normalistas desaparecidos, señaló que por el momento no se realizará; debido a que las investigaciones continúan.

"Todavía estamos haciendo investigaciones, nos hace falta, me voy a reunir con ellos en su momento. Yo calculo que en unos 15 ó 20 días más, porque quiero tener más pruebas, porque quiero hablar con ellos. Pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes, la responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos", refirió AMLO.

"Lamentable, muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros. Ustedes saben que les mandé un informe a cada uno de los papás y de las mamás y no lo quisieron recibir, porque se lo prohibieron los abogados".

AMLO aseguró que lo prioritario para su gobierno es encontrar a los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos.

"Lo que queremos es conocer la verdad, tengo confianza en eso y vamos a encontrar a los jóvenes, eso es lo más importante", destacó el presidente.

"Quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo. Quitarnos tiempo, estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes, pero no les queremos dar información porque no les tenemos confianza a los asesores y tengo elementos para sostenerlo, porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes -y tengo pruebas- participaron en la desafición de los jóvenes", enfatizó el mandatario.