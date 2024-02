Es falso: AMLO reacciona a supuesto atentado contra la periodista Anabel Hernández

En la mañanera de este miércoles 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reaccionó a la noticia falsa que recorrió las redes sociales la noche del martes y en la que se advirtió un supuesto atentado contra la periodista especializada en narcotráfico, Anabel Hernández.

En conferencia de prensa se recorrió a las publicaciones en X de una cuenta falsa donde se señalaba al mandarlo de orquestar el ataque.





CLARIDAD

AMLO aseguró que se trata de una estrategia más por la época electoral que se acerca, por lo que pidió no caer en las fake news.

"La periodista Anabel Hernández que hace denuncias contra el narco, incluso contra de nosotros, sin pruebas, ayer apareció que fue víctima de un atentado, ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré. Desde luego que yo no le deseo mal a nadie, no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo mi conciencia tranquila", expresó López Obrador.

SUPUESTO ATENTADO CONTRA ANABEL HERNÁNDEZ

El día de ayer martes 27 de febrero se difundió que la periodista Anabel Hernández había sido víctima de un atentado; sin embargo, tiempo después se reveló que era falso.

"Hola buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro", se leía en la publicación hecha desde la cuenta @AnabelHdezGarci, cuya foto de perfil es uno de los retratos más conocidos de la escritora.

En dicho mensaje se agregó el hashtag #NarcoPresidenteAMLO9, similar al que han utilizado miles de cuentas en lo que se considera una campaña digital en contra del gobierno actual.

No obstante, se recordó en la red social que Anabel Hernández no tiene ninguna cuenta oficial en Twitter, por lo que la información no es verídica.