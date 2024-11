¿En qué ciudades pasará la caravana Coca Cola 2024?

La Navidad ya se acerca, durante estas semanas que quedan, veremos que varias ciudades se pintarán de color rojo y blanco, además de empezar a presentar diversos desfiles y caravanas con dicha temática, para empezar a contagiarnos del espíritu navideño.

La caravana Coca Cola 2024, en pocos días, comenzará su larga travesía por México, siendo un desfile lleno de alegría y entusiasmo. Es así que te detallaremos en qué ciudades aparecerá para que lo veas, incluso explicaremos cómo podrás verlo desde tu casa.

¿POR DÓNDE PASARÁ LA CARAVANA DE COCA COLA?

La caravana Coca Cola, es un evento que realiza la empresa de refrescos más conocida, en el que aparecen diversos coches decorados con luces y elementos navideños, un auténtico anuncio de la proximidad de las fiestas decembrinas.

Es un evento que varias familias esperan con ansias, puesto a los coches que por sus colores y decoraciones sorprenden a los espectadores. Aunque no pasará por todo México, varias localidades podrán disfrutarlo. Dentro de la lista, se mencionan las siguientes ciudades:

Nuevo León: Monterrey, el 23 de diciembre a las 6 de la tarde, para iniciar por la Avenida Pino Suárez.

Coahuila: Saltillo, el 25 de noviembre, a las 6 de la tarde, para comenzar por la Avenida Ramos Arizpe, mientras que en Torreón será el 27 de noviembre a las 6:30 de la tarde por el Blvd. Miguel Alemán.

Veracruz: Veracruz, el 27 de noviembre a las 7 de la tarde, por Blvd. Ávila Camacho.

Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, el 29 de noviembre a las 7 de la tarde, por la Avenida Belisario Domínguez.

Chihuahua: Ciudad Juárez, el 29 de noviembre a las 7 de la tarde, por el Complejo Silver Fox.

Sonora: Nogales, el 2 de diciembre a las 6 de la tarde, por la Avenida Álvaro Obregón, mientras que en Hermosillo será el 7 de diciembre a las 6:30 de la tarde por el Blvd. Eusebio Fco. Kino Poniente.

Puebla: Puebla, el 4 de diciembre a las 7 de la tarde, por el Arco Triunfal de Loreto.

Baja California: Mexicali, el 4 de diciembre a las 7 de la tarde, por el Blvd. Lázaro Cárdenas.

Estado de México: Toluca, el 6 de diciembre a las 7:30 de la tarde, por la Avenida Morelos, mientras que en Cuautitlán Izcalli será el 14 de diciembre a las 7 de la tarde por Avenida Constitución.

Guanajuato: León, el 8 de diciembre a las 7 de la tarde, por el Parque Hidalgo.

Nayarit: Tepic, el 8 de diciembre, por el momento se desconoce la hora de inicio y la ruta que se realizará

Jalisco: Puerto Vallarta, el 13 de diciembre, se desconoce hora y ruta, mientras que en Guadalajara, será el 15 de diciembre, a la 7 de la tarde; todavía no se publica la ruta.

Ciudad de México: El 17 de diciembre, con hora y trayecto pendientes.

San Luis Potosí: San Luis Potosí, el 17 de diciembre a las 6 de la tarde, por la Avenida Himno Nacional.

¿CÓMO LO PUEDO VER SI NO PASA POR MI CIUDAD?

Para algunas personas, la posibilidad de disfrutar de la caravana no será posible, puesto que no pasará en algunos estados y ciudades. Por suerte, en el mismo portal de Coca Cola, menciona que todos podrán disfrutar del desfile. En caso de no pasar por tu localidad, podrás ver la transmisión en vivo en sus canales oficiales, completamente gratis desde la comodidad de tu casa.

Fuente: coca-cola.com

La caravana Coca Cola 2024, es un evento gratuito, por lo que se recomienda llegar a buena hora para poder verlo y disfrutar del espectáculo. Falta poco para que ya inicie su recorrido por México, así que no lo dejes pasar.