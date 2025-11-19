Detienen a "El Licenciado", presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Este miércoles 19 de noviembre, Omar García Harfuch informó la detención de Jorge Armando "N", alias El Licenciado, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y señalado como uno de los líderes de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, "El Licenciado" habría coordinado el ataque ocurrido el 1 de noviembre, en el que también participaron Víctor Manuel "N", sicario que disparó contra el alcalde; así como Fernando Josué "N" y Ramiro "N", quienes fueron localizados sin vida el pasado 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho.

Estos últimos formaban parte del mismo grupo delictivo y estuvieron involucrados en tareas de vigilancia y logística previas al atentado.

¿CÓMO FUE QUE "EL LICENCIADO" PLANEÓ EL ASESINATO?

El golpe clave para reconstruir la operación criminal provino del análisis de los celulares de Ramiro "N" y Fernando Josué "N". A través de una aplicación de mensajería, se descubrió cómo se dio la coordinación minuto a minuto.

Los mensajes revelan que El Licenciado actuaba como mando principal: daba instrucciones directas, ejercía presión sobre los participantes y ordenaba ejecutar el ataque sin importar si Carlos Manzo estaba acompañado.

CRONOLOGÍA DEL DÍA DEL ATENTADO MUESTRA LA PRECISIÓN CON LA QUE SE OPERÓ:

Posicionamiento inicial : El Licenciado ordenó distribuir a los involucrados en distintos puntos estratégicos para seguir la ruta del alcalde.

: ordenó distribuir a los involucrados en distintos puntos estratégicos para seguir la ruta del alcalde. 19:45 horas: los sicarios reportaron la llegada de Manzo al Festival de Velas .

. 20:00 horas: Ramiro "N" confirmó la agresión y señaló que tenían sometido a Víctor Manuel "N", quien fue obligado a ejecutar el ataque.

20:15 horas: Ramiro "N" pidió transporte para Fernando Josué "N", evidenciando la retirada de la célula tras el atentado.

Las autoridades destacaron que Ramiro "N", además de participar activamente, era quien reclutaba a nuevos integrantes a través de redes sociales y los instruía en el uso de armas, incluso aplicando castigos físicos para asegurar el cumplimiento de las órdenes.

El análisis de los mensajes también reveló que Ramiro envió un video al grupo donde mostraba la jardinera donde minutos después sería asesinado el alcalde, confirmando su presencia en el lugar para ubicar "al cliente".

LA DETENCIÓN DE EL LICENCIADO

Las labores de inteligencia permitieron seguir la pista de Jorge Armando "N", pese a que cambiaba constantemente los chips de sus teléfonos para evitar su localización. Finalmente fue capturado y ahora se encuentra bajo investigación por su presunta responsabilidad como autor intelectual.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del asesinato de Carlos Manzo. Sin embargo, señalan que la operación criminal estuvo dirigida desde dispositivos móviles y estructurada bajo la jerarquía que encabezaba El Licenciado, figura clave dentro de una organización vinculada al CJNG.