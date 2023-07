De vacaciones ¿y sin dinero?, no te preocupes aquí te decimos qué hacer

Las vacaciones llegaron y con ello los planes: disfrutar de la arena, el mar, el río o por qué no, conocer otro estado o país, sin embargo seamos honestos, no siempre se puede.

Por ello, es importante no amargarse y sacar provecho a las opciones que el lugar donde vivamos tenga por ofrecer.

Muchas veces por el día a día no nos enteramos de los lugares que la ciudad o el pueblo tiene para uno y pasan sin ser aprovechadas, siendo que pueden ser, además de lugares que permitan el esparcimiento familiar, espacios de conocimiento, entretenimiento y disfrute para compartir en pareja o en familia, es solo cuestión de abrirse a las posibilidades.

A continuación te compartimos algunas opciones que puedes realizar en estas vacaciones incluso solo, es cuestión de actitud y de mover los pies en esa dirección. ¡Ánimo!

1. Primero que nada, consigue un calendario para ubicar el tiempo disponible para poder programar las actividades que tendrás. Podría incluso imprimirlo dejando suficiente espacio para adecuaciones que puedan realizar en espacio, recordando que son vacaciones y se vale ser flexibles en ello.

2. Abre los ojos y haz una lista de los museos que existen en la comunidad donde vivas, parques, zoológicos, bibliotecas y sus cineclub que poseen además de áreas de esparcimiento.

Dependerá de tus posibilidades económicas que tanto te quieras desplazar pero realmente no requieres de mucho. Puedes optar por alguno que no conozcan y que tus hijos siempre hayan querido ir o bien, algún zoológico para el cual no se requiera de mucho tiempo para desplazarte.

3. Planear un picnic en un parque cerca y disfrutar de una tarde con tus seres queridos y tu mascota puede ser una experiencia muy satisfactoria, sobre todo, si te preparas con bocadillos que sean del agrado de tus seres queridos, quizá un libro de cuentos, o ciertas actividades en las que puedan correr y disfrutar de las áreas verdes.

4. Si decides quedarte en casa, tal vez un día que haya mucho calor o lluvioso, puedes organizarte con algún platillo sencillo que puedas realizar con sus hijos para desayunar o comer y donde todos tengan una función al momento de elaborarlos.

5. Los paseos en bicicleta sueles ser muy gratificantes en familia, porque permiten además de la activación física, disfrutar de la naturaleza o la ciudad, descubrir lugares que quizá no sabías que existían por las prisas del día a día pero sobre todo, porque permiten la convivencia sana entre quienes la realizan.

6. Visitar los pueblos étnicos que se encuentren cerca de donde vives, siempre permitirá que los integrantes de la familia reafirmen su sentido de identidad, conocimiento y tolerancia de la comunidad donde viven. Por lo que disfrutar de las actividades, danzas, fiestas y tradiciones, incluso la gastronomía les permitirá a todos ampliar su cultura y sentirse orgullosos de quiénes son y de dónde vienen.

7. Si deseas durante esta época dejar en tu familia un mensaje de generosidad a la par de que puedan depurar lo que tienen, este período puede ser el momento indicado en el que todos puedan realizar una revisión de su ropa, zapatos, juguetes, libros, trastes e incluso muebles para destinarlos a alguna institución de ayuda, ya sea para adultos mayores, niños o incluso a personas internas en algún centro de readaptación.

Ello permitirá que los integrantes de tu familia generen una mayor empatía por los sectores que hay en el entorno, practicando la generosidad a la vez de que les permitirá apreciar lo que tienen y ser agradecidos. Genial ¿no?

8. Si bien el ver cine en casa se ha vuelto para muchos algo rutinario, por las múltiples opciones que existen para ello, el planear la actividad en familia, desde lo que degustarán para comer y adecuar el lugar donde se realizará, puede ser toda una experiencia gratificante que permitirá afianzar lazos entre quienes participen. Además de que al terminar, permite el platicar e intercambiar puntos de vista de lo que les gustó del filme y planear otras actividades similares para disfrutar en familia.

Como vez, no se trata de dinero siempre, sino de creatividad, planeación y poner manos a la obra para disfrutar de las vacaciones, tiempo en el cual debe ser aprovechado para además de recargar energías, ampliar el conocimiento del entorno en el que se vive, disfrutar de la compañía de los integrantes de la familia, afianzar los lazos de cariño y confianza, aspectos que especialmente los menores del hogar siempre recordarán de manera positiva.