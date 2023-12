De esta manera puedes saber si tienes una multa pendiente en el SAT

Las habilidades para desarrollar en cuanto al tema de las finanzas personales son muy importantes porque ayudan a planificar gastos sin la necesidad de salir del límite de nuestros ingresos, en otras palabras, no gastar más de lo que se tiene. El hacerse cargo adecuadamente de sus finanzas, le permitirá cumplir metas a largo plazo como ahorrar dinero, o bien, invertirlo.

Hay que tomar en cuenta que las finanzas no siempre serán personales, pues existe una institución gubernamental llamada Servicio de Administración Tributaria (SAT) encargada de revisar las finanzas de cada ciudadano por meros temas de seguridad.

El no cumplir con el SAT o llevar una relación dificultosa con este puede desencadenar consecuencias muy serias, en donde cada persona que no cumpla las normas o requerimientos del fisco puede llegar a ser acreedor de una sanción o hasta ser reportado ante las autoridades correspondientes.

RECOMENDACIONES

Si quieres tener una buena relación con el SAT y evitar problemas futuros, lo más recomendable es que se sigas todas las instrucciones que este brinda, estas pueden ir desde la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, o RFC, al cumplir la mayoría de edad, presentar todos los años las declaraciones en donde se manifiestan cuáles son los niveles de ingresos y en que se usan.

En muchos de los casos suele suceder que los problemas con el SAT se originan por una falta de información, en donde las personas no saben cómo manejar o realizar correctamente todo lo que el fisco requiere y sus plataformas, o bien, que no se esté enterado de que algún dato no está correcto.

ASÍ PUEDES SABER SI TIENES UNA MULTA PENDIENTE

Instrucciones de cómo puedes verificar si tus impuestos han sido pagados correctamente y si todo lo demás está en orden también.

A continuación te decimos cómo puedes verificar si el SAT ha levantado una multa a tu persona:

Entra a la plataforma oficial del Servicio de Administración Tributaria.

Una vez dentro, busca y da clic en el apartado de <<adeudos fiscales>>.Presiona <<iniciar>>.

Enseguida te pedirá llenar unos datos junto a un código de seguridad <<capcha>>, hazlo

Al terminar, te mostrará un botón que dice <<pago total>>, entra en él.

Tendrás que generar una línea de captura de los adeudos a pagar.

Tendrás que guardar e imprimir esa línea de captura para poder pagar los adeudos que tengas, en caso de tenerlos.

Realiza el pago desde un banco o desde una aplicación virtual de alguna institución financiera.

Así de sencillo puedes verificar si estás en regla con todos los requerimientos y pagos ante el SAT. Para evitar problemas futuros, te recomendamos estar al corriente con el fisco.