"Dato protegido" pide al TEE Sonora reconsiderar sanción a Karla Estrella

Tras la polémica que se le vino encima a partir de que una ciudadana debe disculparse con ella durante treinta días seguidos, La diputada federal por Hermosillo, Diana Karina Barreras, solicitó al Tribunal Estatal Electoral de Sonora (TEE Sonora) reconsiderar la sanción impuesta a Karla Estrella Murrieta.

La legisladora declaró que la primera vez que recibió una disculpa por parte de Murrieta fue suficiente para ella. "Ni siquiera necesitaba que fuera pública; lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentí. Lo que se dijo sobre mí jamás se habría dicho de un hombre", afirmó.

Karina Barreras destacó su compromiso con la libertad de expresión, pero también con el derecho a una vida libre de violencia.

"Te pido una

disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de

violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en

estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-

electorales... — Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) July 19, 2025

LLAMA A ABRIR DIÁLOGO

"Creo firmemente en la libertad de expresión, pero también creo con la misma convicción en el derecho de todas y todos a vivir una vida libre de violencia. En un mundo donde las redes sociales amplifican lo emocional, iremos aprendiendo juntos cómo compaginar estos dos derechos", expresó en sus redes sociales.

Asimismo, hizo un llamado a abrir el diálogo, construir espacios de entendimiento y fomentar la convivencia basada en el respeto mutuo.

Barreras reconoció la capacidad de las personas para aprender y rectificar, y pidió al tribunal que tomara en cuenta su postura. "Si bien agradezco que se haya reconocido que esto constituyó violencia política en razón de género, coincido en que desde la primera disculpa el agravio quedó saldado", enfatizó.

Desde la primera vez que se ofreció una disculpa, para mí fue suficiente. Ni siquiera necesitaba que fuera pública; lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentí. Lo que se dijo sobre mí jamás se habría dicho de un hombre. Históricamente, el... — Diana Karina Barreras (@DianaKarinaBa) July 19, 2025

QUIERE DAR POR CERRADO EL TEMA

Finalmente, la diputada, dijo que es su deseo dar por cerrado el tema que le trajo más críticas que reconocimientos, mientras que este día Karla Estrella deberá publicar su disculpa por octavo día consecutivo a "Dato protegido".

"Lo cierro con la tranquilidad de haberme defendido sin agredir, con los medios legales que la ley me otorga; de haber puesto un límite sin renunciar al diálogo. Y lo cierro, también, reafirmando un compromiso que me nace del corazón: seguir trabajando, desde donde me toque, para que ninguna mujer sin importar su historia, su origen o su camino tenga que vivir violencia de ningún tipo. Ni física, ni verbal, ni simbólica."