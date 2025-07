CURP Biométrica: ¿habrá multa para quien no realice el trámite? Aquí te contamos

Hace poco la Cámara de Diputados aprobó la nueva CURP Biométrica, este documento incluirá huellas dactilares, iris, fotografía y firma digital. Este cambio fue impulsado tras la reforma de la Ley General de Población; debido a su importancia, las autoridades informaron la fecha en la que este documento será obligatorio y las sanciones económicas que habrá alrededor de esto.

Es importante mencionar que este documento no contará con un costo, por lo que el trámite es totalmente gratuito; sin embargo, se contemplan sanciones e incluso multa para las personas que hagan uso indebido de la nueva base de datos. Estos datos son importantes, pues los ciudadanos y algunas instituciones podrán enfrentar sanciones por parte de las autoridades.

MULTAS POR NO CUMPLIR CON LA CURP BIOMÉTRICA

Las autoridades informaron que sí habrá una multa; sin embargo, no será para los ciudadanos que no tramiten la CURP Biométrica. Las sanciones económicas están dirigidas para las dependencias gubernamentales como pueden ser federales, estatales y municipales que no cumplan con las condiciones o equipo necesarias para permitir el registro de la población.

Las multas contemplan castigos para los funcionarios o entidades que usen de forma indebida la información biométrica de los ciudadanos. De acuerdo con lo dicho por las autoridades, las sanciones económicas podrán oscilar entre 10 mil y 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); esto se traduce a ser entre un millón 131 mil 400 pesos y 2 millones 262 mil 800 pesos.

¿CUÁNDO SERÁ OBLIGATORIA LA CURP BIOMÉTRICA?

Actualmente, la CURP Biométrica solo puede ser tramitada en el Estado de Veracruz, región en dónde se implementó el programa piloto de este nuevo documento. Sin embargo, el plan federal contempla que la implementación comience de manera formal en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex) a partir de enero 2026. Y se espera que para febrero del mismo año sea solicitado de manera obligatoria.

Este documento incluirá un código QR que tendrá la información biométrica del ciudadano, esto permitirá verificar de manera inmediata la identidad de cada persona; facilitando los trámites en los que será solicitado, además de ser clave para el registro nacional de personas desaparecidas.