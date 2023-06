¡Cuidado! Estas son las estafas por Internet más frecuentes en México

Hoy en día, el uso de Internet se ha vuelto esencial en nuestras vidas, para estar comunicados con casi todo nuestro entorno. Sin embargo, la navegación por la web; además de cosas buenas, otras no lo son tan agradables. Específicamente, nos referimos a las estafas o fraudes que son muy comunes y frecuentes en la actualidad.

El uso de dispositivos digitales como los celulares, tabletas, pc y ordenadores de escritorio, se vuelven vulnerables a los fraudes online, que aprovechan estos medios con el objetivo de cometer actividades delictivas como robos de contraseñas, datos confidenciales, secuestros digitales, suplantación de identidad y estafas entre otros.

Mediante Internet, nos comunicamos con nuestros seres queridos que se encuentran lejos, tenemos acceso a entretenimiento y realizamos muchas otras actividades como son las laborales. Sin embargo, siempre existen personas que utilizan la conexión de redes para extorsionar y estafar.

ESTAS SON LAS ESTAFAS MAS COMUNES POR INTERNET EN MÉXICO

Para evitar ser estafados o fraudeados por cibercriminales, es importante conocer cuáles son los tipos de estafas más comunes que circulan por toda la red de Internet.

Actualmente, podemos encontrar tres de las estafas más comunes en la web y que aumentan día con día. Aquí, las enumeramos:

1. Préstamos:

No permitamos que nos engañen fácilmente, para que esto no ocurra, hay que asegurarnos que la app dónde los criminales captan a sus víctimas, sean seguras al momento de realizar nuestra solicitud de préstamos. Para saber si se trata de un engaño, hay que checar primero tres aspectos básicos:

-ofrecen tasas de interés muy bajas.

-solicitan depósito adelantado.

-los depósitos se hacen mediante bancos del extranjero.

2. Estafas amorosas:

Una de las estafas más comunes en México, es sin duda alguna ésta, dónde el estafador crea un vínculo afectivo y de confianza con la persona que desea estafar. Primero comienza a relatarle su vida, y después se enfoca en que económicamente se encuentra con problemas de dinero y requiere de una cantidad elevada para poder salir de su situación. La recomendación es no aceptar solicitudes de desconocidos, ya que son personas astutas para ganarse la confianza de la persona que está detrás del otro lado y estafarla malintencionadamente.

3. Hacerse pasar por otra persona:

En esta forma de estafa tan común en nuestro país, los criminales se hacen pasar por familiares que necesitan dinero para alguna emergencia y mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto por WhastApp, realizan su modus operandi y proporcionan número de tarjeta para que se les realicen depósitos por la cantidad que supuestamente necesitan para salir de su contratiempo.

Los estafadores también pueden fingir ser trabajadores de empresas multinacionales reconocidas o de plataformas de streaming para poder enganchar a sus víctimas.

Para no ser víctimas de este tipo de engaños la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda no responder llamadas de números desconocidos y no abrir ningún vínculo de correo electrónico o de mensaje de texto que puede ocasionar que nos estafen y roben nuestros recursos.