Cuarta ola de calor inicia mañana sábado 1 de julio ¿afectará Sonora?

Las intensas temperaturas que se presentaron en México por la tercera ola de calor, afectaron a las 32 entidades, donde en algunas el termómetro subió hasta los 50 grados centígrados.

Ahora, con la llegada de la cuarta ola de calor que se pronostica que llegue para mañana sábado 1 de julio, se esperan de nuevo temperaturas elevadas en varios estados de la Republica, entre ellos Sonora.

El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que México tendrá una cuarta ola de calor debido al cambio climático y choque atmosférico registrados en las últimas semanas.

Aunque una ola de calor regularmente dura tres días, tras estudios realizados por expertos, destacaron que se pueden prolongar e intensificarse, como ocurrió con la tercera ola de calor.

ESTAS SERÁN LAS ENTIDADES DE MÉXICO AFECTADAS POR LA CUARTA OLA DE CALOR

En México se han vuelto más frecuentes las olas de calor, y los estados en los que se pronostican las temperaturas más elevadas debido a este fenómeno natural, que sería el cuarto en el año, son: Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa.

Aunque los expertos de la UNAM señalan que el termómetro registrará un incremento en sus grados, se espera que esta cuarta ola de calor sea más leve que la tercera, debido a que en algunas regiones ya se están presentando lluvias, como en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Sin embargo, las recomendaciones para no sufrir un "golpe de calor" por las altas temperaturas, se recomienda hidratarse constantemente; no exponerse a los rayos solares por tiempo prolongado; no realizar actividades físicas entre las 11:00 y las 15:00 horas a la intemperie; usar ropa de colores claros y tela ligera; no exponer a adultos mayores y niños a las altas temperaturas; no permanecer dentro de un automóvil con ventanas cerradas; asimismo, se recomienda no olvidarse de las mascotas y resguardarlas en un lugar a la sombra con suficiente agua y alimento.