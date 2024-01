¿Cuándo sería la primera Venta Nocturna Liverpool en el 2024?

Como ya es costumbre, Liverpool, reconocida por sus eventos de baratas y rebajas a lo largo del año, ya se prepara para ofrecer descuentos y ofertas especiales en su tan esperada venta nocturna; este evento se ha consolidado como una estrategia de marketing exitosa al proporcionar descuentos exclusivos en una amplia variedad de productos, brindando a los clientes la oportunidad de ahorrar dinero y disfrutar de una experiencia de compra única.

PRIMERA VENTA NOCTURNA LIVERPOOL EN EL 2024

La primera venta nocturna de Liverpool en 2024 está programada para el mes de abril, aproximadamente cerca del último fin de semana previo al 10 de mayo, en esta ocasión, al igual que en ediciones pasadas, Liverpool ofrecerá un descuento del 5% a aquellos que descarguen por primera vez la aplicación Liverpool Pocket. Pero eso no es todo, los clientes que tramiten la tarjeta departamental y de crédito de Liverpool disfrutarán de un jugoso descuento del 10% en su primera compra.

OTROS BENEFICIOS DE LA VENTA NOCTURNA LIVERPOOL

Además de los descuentos, la venta nocturna de Liverpool en 2024 incluirá beneficios adicionales, como envíos gratuitos en todo el país, la conveniente opción de Click & Collect para realizar compras en línea y recogerlas en la tienda desde la comodidad de tu auto, y una garantía sin condiciones para realizar devoluciones.

Estas ventas nocturnas se llevan a cabo cuatro veces al año, específicamente durante los meses de abril, junio, octubre y diciembre. Cada evento coincide con fechas especiales como el Día de las Madres, el Día del Padre, el Aniversario de Liverpool y las festividades decembrinas.

Las ofertas durante la venta nocturna de Liverpool abarcan una amplia gama de productos, desde electrodomésticos, ropa, calzado, muebles y celulares hasta consolas de videojuegos, laptops, pantallas y artículos de decoración para el hogar. ¡Todo lo que puedas imaginar estará al alcance de tu mano con increíbles descuentos!

Si te preguntas por la duración de este evento, no te preocupes, la venta nocturna suele extenderse a lo largo de dos a tres días tanto en las tiendas físicas como en el sitio web oficial de Liverpool.

HORARIO DE LA PRIMERA VENTA NOCTURNA LIVERPOOL 2024

En las tiendas físicas, podrás disfrutar de la venta nocturna desde las 11 am hasta las 9 pm, sin embargo, si esos horarios no son convenientes para ti, recuerda que Liverpool te ofrece la opción de realizar tus compras de manera digital a través de su sitio oficial liverpool.com.mx: asó que no hay excusa para perderte esta oportunidad de ahorro y diversión en tus compras.

Prepárate para aprovechar al máximo la primera venta nocturna de Liverpool en 2024. ¡No te pierdas esta oportunidad de conseguir tus productos favoritos a precios increíbles y vivir una experiencia de compras inigualable!