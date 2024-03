¿Cuándo es el estreno de The Eras Tour en Disney Plus?

The Eras Tour de la cantante Taylor Swift, que fue dirigido por Sam Wrench, tiene una nueva fecha de estreno en Disney Plus, pese al boicot de la plataforma.

Taylor Swift anunció a través de redes sociales la nueva fecha de estreno del concierto grabado "The Eras Tour" en la plataforma de Disney Plus. A pesar de que el concierto ya estaba disponible en otras plataformas como Amazon Prime, Apple TV y Claro Video, la cantante decidió difundirlo también a través de Disney Plus para que más personas tengan la oportunidad de disfrutarlo.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO EN DISNEY PLUS?

Para el estreno original se tenía programado que fuera para mediados de marzo, pero la nueva fecha anunciada adelanta la emisión del concierto en Disney Plus al 15 de marzo.

Los fanáticos de Taylor Swift, conocidos como "swifties", podrán disfrutar del espectáculo, se confirma que la versión será extendida, pues la que veremos en Disney+ durará más, por lo que se incluirá cuatro canciones adicionales que no estaban ni en el film dirigido por Sam Wrench que llego a los cines, ni en la edición digital que se puede alquilar. No revelaron cuáles son esos temas y es algo entendible, pero todo indica que Cardigan estará entre ellos.

A pesar de que algunos usuarios han promovido un boicot a Disney en redes sociales, en relación con el conflicto entre Israel y Palestina, el estreno de "The Eras Tour" en Disney Plus continuará según lo planeado. El Comité Nacional Palestino de BDS instó al boicot de varias empresas, incluida Disney, pero esto no afectará la emisión del concierto de Taylor Swift en la plataforma.

La decisión de la cantante de incluir Disney Plus en la lista de plataformas para la transmisión demuestra su interés en llegar a una audiencia más amplia. La noticia ha generado expectación entre los seguidores de Taylor Swift, quienes esperan con entusiasmo la nueva fecha de estreno y las canciones adicionales que se incluirán en este evento especial.