Critican a Xóchitl por decir que "si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey"

En una jornada de actividades políticas este jueves 11 de abril, la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Galvez Ruíz, se destacó por sus declaraciones en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Galvez Ruíz, quien representa al Partido Acción Nacional (PAN) y simpatiza con la alianza Fuerza y Corazón por México, se reunió con sus seguidores en Huixquilucan, expresando su gratitud por el recibimiento. Durante su discurso, arremetió contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señalando dos iniciativas legislativas que, según ella, están destinadas al fracaso.

COMENTARIO GENERA POLÉMICA

Sin embargo, fue su comentario sobre el patrimonio lo que generó mayor atención y controversia, ya que la candidata mencionó que, según ella, si una persona no ha adquirido un patrimonio propio a los 60 años de edad, es "bien güey", utilizando un término coloquial para expresar su punto de vista.

Cuando se habla desde el privilegio...



"Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey": @XochitlGalvez.



No es que haya pobreza y una enorme desigualdad social en México, es porque las personas somos "güeyes" ?? pic.twitter.com/zU54bLRLAo — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 11, 2024

Cabe destacar que esta declaración fue interpretada como un ataque indirecto a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, quien recientemente fue objeto de críticas por la legalidad de su residencia.

"Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto", declaró la candidata.

GÁLVEZ RECIBE CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

A pesar de que sus palabras estaban dirigidas a Sheinbaum Pardo, algunos internautas expresaron su desaprobación por considerarlas insensibles hacia las personas que, a pesar de sus esfuerzos, no han podido adquirir un patrimonio propio y se ven obligadas a rentar.

La controversia en torno a los comentarios de Galvez Ruíz destaca las tensiones políticas en el Estado de México y la sensibilidad de los temas relacionados con la situación económica de la población.