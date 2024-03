Credencial INE: tienes hasta esta fecha para recogerla

Imprescindible, ya que es un documento sumamente necesario para cualquier trámite, ya que la piden como identificación oficial. Se trata de la credencial para votar que expide el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ahora, esta identificación deben tenerla todos los ciudadanos mexicanos en cuanto cumplan la mayoría de edad (de primera vez), por lo que quienes llegaron a esa edad este 2023 debieron tramitarla.

También a quienes se cumplió el tiempo de expedición (10 años) en 2023, y como perdería vigencia a partir del 1 de enero de 2024, también debieron tramitarla.

CUÁNDO TRAMITAR NUEVAMENTE LA CREDENCIAL INE EN 2024

Por otra parte, es muy importante que sepas que si no tramitaste tu credencial de elector de primera vez o no la renovaste, no podrás hacerlo sino hasta después de las elecciones del 2 junio de 2024; es decir, a partir del lunes 3 de junio.

Sin embargo, si se te perdió o te la robaron, entonces sí podrás gestionarla y tienes como fecha límite hasta el 8 de febrero de 2024 para hacerlo.

Ahora, si la tramitaste de primera vez, renovaste o solicitaste reposición por robo o extravió, tienes fechas fatales para recogerlas.

¿CUÁNDO TENGO COMO FECHA LÍMITE PARA RECOGER MI INE?

Y como dice el dicho: "No hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla", lo mismo pasa con la credencial INE, ya que existen fechas límite para recogerlas, según sea el trámite; es decir, hay dos plazos.

Viernes 1 de marzo de 2024: Este día es quienes tramitaron la mica en el 2022 y todavía no la recogen; si no lo haces en esta fecha, esta será destruida y no podrás votar.

Jueves 14 de marzo de 2024: Este es el plazo máximo para recoger el documento electoral para quienes la tramitaron este año.

Por otra parte, si desea conocer el estatus de tu credencial, en el portal del INE deberás ingresar el número de folio de tu comprobante y tu fecha de nacimiento.

Ahora, es importante que sepas que la recomendación es que hagas este proceso una semana después de tramitarla, ya que la fecha de entrega puede ir de una a tres semanas, lo que dependerá de la demanda del módulo en el que la gestionaste.