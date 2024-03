Costco cerrará todas sus puertas este día de marzo: Anticipate y realiza todas tus compras

Costco Wholesale, la cadena de tiendas que ofrece una amplia gama de productos para el hogar a precios accesibles, ha anunciado el cierre temporal de todas sus tiendas tanto para Estados Unidos como México durante 24 horas. Esta decisión afectará a miles de clientes que tendrán que ajustar sus planes de compra. Aunque el tercer lunes de marzo, que corresponde al 18 de marzo, se celebra el Natalicio de Benito Juárez y es un día de descanso oficial en México, Costco no cerrará sus puertas en esa fecha.

La cadena es conocida por su horario extendido y su disponibilidad durante la mayoría de los días del año, estos pocos días de cierre son una excepción en su operación regular.

¿CUÁNDO CERRARÁ SUS PUERTAS COSTCO?

La cadena de tiendas ha anunciado un cierre temporal debido a la conmemoración del Domingo de Pascua, que este año cae el 31 de marzo.

El Domingo de Pascua, la festividad central en la religión cristiana que conmemora la resurrección de Jesús tres días después de su crucifixión, será un día de cierre para muchos negocios, incluyendo las tiendas de la reconocida cadena de supermercados Costco.

La uniformidad en las operaciones de Costco a nivel internacional se reflejará en esta decisión, ya que tanto en Estados Unidos como en México se otorgará este día festivo a los empleados. Esto garantiza que todos los miembros de la empresa puedan disfrutar de la festividad en igualdad de condiciones.

¿CUÁL SERÁ SU HORARIO EN SEMANA SANTA?

Después del Domingo de Pascua, las tiendas de Costco retomarán su horario habitual de operación. De lunes a viernes, abrirán de 10:00 a.m. a 8:30 p.m., los sábados de 9:30 a.m. a 9:00 p.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Se recomienda a los clientes anticipar sus compras y planificar sus visitas a las tiendas Costco para evitar inconvenientes durante el cierre del Domingo de Pascua.