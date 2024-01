Coppel rebaja a gran precio estos increíbles tenis Coca-Cola

Coppel, la gran cadena de tiendas departamentales líder en el mercado, te invita a sumergirte en la moda con una oferta exclusiva.

Y es que dentro de la campaña "Las Rebajas Más Bajas", los destacados tenis Puma Coca Cola en color rojo para hombre están disponibles con un irresistible descuento, ¡pero únicamente en línea!

Así que, si buscas un look moderno y audaz, con un toque de historia, los tenis casuales Puma x Coca-Cola Rider FV son la elección perfecta.

Y, lo mejor: ¡los encuentras con un 25 por ciento de descuento en Coppel!, pues su precio pasa de tres mil 599 a sólo dos mil 699; es decir, te ahorras 900 pesos en cada par.

ASÍ SON LOS TENIS PUMA X COCA COLA

Estos sneakers, diseñados por la firma alemana Puma, ofrecen una silueta clásica y elegante para elevar tus looks diarios.

Su construcción, cuidadosamente pensada, combina estilo y comodidad, con suela de goma y el clásico lema "Things Go Better With Coke"; además, el recubrimiento textil asegura durabilidad y protección para acompañarte en todas tus aventuras.

Por ello, con estos preciosos tenis haz una declaración de estilo con los tenis Puma Coca-Cola y disfruta del descuento del 25% en Coppel.

Esta oferta exclusiva en línea te permite acceder a la moda de alta calidad a un precio inigualable. ¡Aprovecha esta oportunidad y eleva tu estilo con Coppel!

LOS INICIOS DE COPPEL

Tiendas Coppel vio la luz a inicios de la década de 1940, primero en Mazatlán, Sinaloa, y luego se mudó a Culiacán, la capital el estado.

La fundaron don Luis Coppel Rivas, quien, junto con su hijo Enrique Coppel Tamayo, establecieron en la ciudad capital una tiendita que, inicialmente, se llamó El Regalo, y que con el paso del tiempo se amplió vendiendo radios y relojes.

Consumada la Segunda Guerra Mundial, y como había poca liquidez, los clientes no podían comprar de contado, por lo que, don Luis y su hijo, aprovecharon la necesidad de los clientes de un crédito, invirtieron todo su capital para vender muebles a abonos semanales.

Desde entonces, la empresa no ha parado de crecer hasta posicionarse en el mercado y convertirse en una gran tienda departamental que hace valer un viejo eslogan: "Su crédito en Coppel vale más que el dinero".