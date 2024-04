Coppel: ¿Qué pasa si tenías que abonar cuando no había sistema?

Las fallas técnicas que han afectado los servicios financieros de Coppel desde el pasado sábado, han ocasionado una serie de dificultades para los usuarios que buscan saldar sus deudas, realizar pagos y llevar a cabo diversas transacciones.

Estos problemas han provocado quejas de los clientes en las redes sociales, donde han expresado su descontento por la falta de claridad en la comunicación por parte de la empresa sobre el origen de estos fallos.

Los usuarios no han podido realizar transacciones en la plataforma, como el pago de sus tarjetas de crédito, lo que ha generado inconformidad entre la base de usuarios, quienes dependen de la funcionalidad óptima de la aplicación para gestionar sus finanzas de manera eficiente.

Sin embargo, la noche del miércoles 17 de abril, la empresa emitió un comunicado en el que dio a conocer qué pasará con los intereses moratorios generados en los créditos Coppel durante los últimos días.

¿QUÉ PASARÁ SI NO PUDISTE ABONAR EN COPPEL CUANDO NO HABÍA SISTEMA?

En el comunicado publicado en las redes sociales de la tienda, se aclara que los intereses moratorios generados debido por la falla en el sistema, no serán cobrados a los clientes.

"A todos nuestros clientes, les informamos:

Los intereses moratorios que se hayan generado en su Crédito Coppel debido a los inconvenientes de los últimos, días no se cobrarán. Cualquier duda y/o aclaración será resuelta en su tienda Coppel de preferencia. Agradecemos su paciencia y compresión", dice el comunicado.

Entre las respuestas a sus clientes, tras las dudas sobre qué pasará si no pueden asistir a una tienda a realizar su abono, Coppel señaló: "Estamos recibiendo abonos en efectivo en todas nuestras tiendas. Sin embargo, en caso de no poder asistir a tu tienda más cercana, los intereses que se generen debido a los inconvenientes de los últimos días, no se cobrarán al momento de realizar tu próximo pago", comunicaron.

Asimismo, la tienda informó a sus clientes que están trabajando para restablecer sus operaciones, y sugirieron estar atentos a las redes sociales oficiales de Coppel para conocer cuándo podrán consultar esta información.

Además, señalaron que, debido al problema, por el momento las entregas están retrasadas.